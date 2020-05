Das Helios-Klinikum geht nach dem Shut Down langsam Richtung Normalität. Nun sollen auch wieder geplante Untersuchungen und Operationen durchgeführt werden. Und die Patienten dürfen wieder Besuch erhalten, wenn auch nur sehr eingeschränkt.

„Jeder Patient darf pro Tag einen Besucher empfangen“, erläutert Nadine Formicula, Sprecherin des Helios-Klinikums in Velbert. Der Besuch darf nicht länger als eine Stunde dauern. Die Besuchszeiten sind beschränkt auf die Zeiträume täglich von 10 bis 12 und von 16 bis 19 Uhr. Zudem müssen die Klinik-Besucher einen Fragebogen ausfüllen, ob sie Kontakt zu Corona-Patienten hatten oder selbst aktuell Beschwerden haben. Außerdem wird Fieber gemessen, ab einer Körpertemperatur von 38 Grad dürfen sie die Patienten nicht besuchen. Die Daten sollen nach vier Wochen vernichtet werden. In Mehrbettzimmern darf immer nur ein Besucher sein.

Gute Nachricht für werdende Eltern

Und auch für werdende Eltern gibt es eine gute Nachricht. Die Väter können weiterhin mit in den Kreißsaal, aber es gibt auch wieder Daddy-Zimmer, so dass der frisch gebackene Vater die ersten Tage mit seiner jungen Familie verbringen kann.

Völlige Normalität wird erst zunächst nicht geben

Auch Besucher sind jetzt im Heliosklinikum wieder willkommen, allerdings mit Einschränkungen. Foto: Michael Mutzberg / Helios Klinikum Niederberg

„Es ist uns wichtig für unsere Patienten wieder schrittweise zur „Normalität“ zu finden. Wir freuen uns, dass wir auf Basis eines umfangreichen dauerhaften Maßnahmenpakets zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter vor COVID-19-Ansteckungen wieder die gesamte Breite unseres medizinischen Leistungsspektrums anbieten können.“ so Dr. Niklas Cruse, Geschäftsführer des Helios Klinikums Niederberg. Allerdings betont er auch: „Eine Normalität, wie wir sie vor Corona hatten, wird es jedoch bis auf Weiteres nicht geben!“

Akut-Patienten blieben zulange zuhause

Patienten, deren Eingriffe wegen der Covid-19-Pandemie zurückgestellt werden mussten, sollen so rasch wie möglich behandelt werden. „Darüber hinaus hoffen wir mit der offiziellen Lockerung auch wieder schwerkranke Patienten zu erreichen, die sich in den vergangenen Wochen wegen Covid-19 nicht zum Arzt oder in die Klinik getraut haben“, so Dr. Markus Bruckner, Ärztlicher Direktor des Helios Klinikums Niederberg. „Die Angst vor einer Ansteckung steht in einem unguten Verhältnis zu den Folgen einer verschleppten zeitkritischen Erkrankung. So sehen wir zurzeit mehr schwere Krankheitsverläufe vor allem bei Herzinfarkten und Schlaganfällen, weil Patienten zu lange mit Symptomen zu Hause bleiben. Das kann in ungünstigen Fällen zu irreversiblen Schäden führen“, erklärt der Ärztliche Direktor.

Neues Farb-System teilt Kliniken in Bereiche auf

Das Konzept für die Wiederaufnahme der Behandlungen umfasst neben den notwendigen Abstandsregeln in Patientenzimmern, der Maskenpflicht sowie Hygieneregeln für alle Personen, die sich in der Klinik aufhalten und der Ersteinschätzung per Anamnese-Bogen am Eingang, die neue Aufteilung der gesamten Klinik nach einem neuen Farbcode- bzw. Ampelsystem.

Grüne Klinikbereiche: Hier werden alle „risikolosen“ Patienten behandelt, die entweder bereits von Covid-19 genesen sind, einen negativen Covid-19-Test haben oder aber ohne Symptome mit unauffälliger Anamnese in die Klinik kommen. Für sämtliche Patienten, Mitarbeiter und Begleitpersonen gilt Maskenpflicht.

Gelbe Klinikbereiche: Patienten, die ein erhöhtes Risiko einer Covid-19-Infektion haben, etwa, weil sie Kontakt zu einem mit Covid-19 infizierten Patienten hatten, werden im gelben Bereich der Kliniken versorgt. In diesem Bereich hält das Klinikum Einzelzimmer und Isolationsmaßnahmen bis zu einem negativen Testergebnis vor. Mitarbeiter tragen in diesen Bereichen im Patientenkontakt FFP2-Masken.

Rote Klinikbereiche: Diese sind ausschließlich für die Behandlung von Covid-19-Patienten vorgesehen. Hier dürfen sich Patienten nur bei medizinischer Notwendigkeit außerhalb des Zimmers aufhalten. Mitarbeiter tragen in diesem Bereich persönliche Schutzausrüstung mit FFP2-Masken.