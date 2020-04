Corona: Kreis erhöht Testkapazität auf 250 Proben täglich

Kreis Mettmann. Die Corona-Praxen und Probeentnahmestellen laufen reibungslos. Bei positiven Test wird das Kreisgesundheitsamt Mettmann informiert.

Seit dem 1. April sind an den Berufskollegs des Kreises in Hilden und Ratingen jeweils eine Corona-Praxis und eine Probeentnahmestelle (Drive-In) in Betrieb.

In den Corona-Praxen werden montags bis freitags Menschen mit corona-typischen Krankheitszeichen untersucht. Dabei funktionieren die Corona-Praxen wie eine sonst übliche Hausarzt- oder Notfallpraxis, können also von Patienten mit entsprechender telefonischer Voranmeldung (Hilden: 02103/9661-500, Ratingen: 02102/7112-500) unmittelbar aufgesucht werden. Zurzeit werden in den beiden Corona-Praxen täglich insgesamt etwa 60 Patienten untersucht.

Überweisung durch den Hausarzt nötig

An den Probeentnahmestellen werden bei Patienten Rachenabstriche zur entsprechenden Untersuchung vorgenommen. Hierzu macht der Kreis nochmals deutlich, dass dies nicht spontan im Vorbeifahren erfolgen kann, sondern ausschließlich auf entsprechende Überweisung durch den Hausarzt. Dazu kann die Überweisung per Fax an das Gesundheitsamt übermittelt werden, der Patient kann sich anschließend telefonisch einen entsprechenden Termin zur Drive-in-Probeentnahme geben lassen.

Zunehmende Routine

In der Anlaufphase wurden in den beiden Probeentnahmestellen sowie über die beiden Corona-Praxen insgesamt etwa 120 Probeentnahmen pro Tag durchgeführt. Zusammen mit den Tests der ersten in Betrieb gegangenen Probeentnahmestelle auf dem Gelände des Evangelischen Krankenhauses in Mettmann, lag die Kapazität zuletzt bei rund 180 Corona-Tests pro Tag. Dank zunehmender Routine in den Drive-In-Probeentnahmestellen in Hilden und Ratingen kann die Kapazität nun auf bis zu etwa 250 Untersuchungen pro Tag ausgeweitet werden.

Wer in einer der Corona-Praxen untersucht und getestet wird, wird im Falle eines positiven Tests über das Kreisgesundheitsamt verständigt, da sich daran weitergehende Ermittlungen anschließen müssen. Über negative Testergebnisse erfolgt keine automatische Information, Wenn eine Testung in einer der Probeentnahmestellen (Drive-In) mittels Überweisung vom Hausarzt erfolgt, erhält grundsätzlich umgekehrt auch der Hausarzt vom Labor das Ergebnis – positiv wie negativ – und kann seine Patienten entsprechend informieren. Auch hier meldet sich allerdings bei einem positiven Ergebnis gesondert das Gesundheitsamt beim Erkrankten.