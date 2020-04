Corona: Lage in Langenberger Seniorenheimen angespannt ruhig

Gruppenprogramm – so wie hier die Jahresabschlussfeier 2019 – findet aktuell im Haus Meyberg in Velbert-Langenberg nicht statt. Die Pflegekräfte geben dennoch alles, um die Bewohner bei Laune zu halten – so wie in den anderen beiden Einrichtungen auch.

Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services