Corona: Langenberger Reisebüro setzt auf besondere Reisen

Langenberg. Die Reisebranche ist von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Das ITR Reisebüro aus Velbert-Langenberg setzt auch eine Verhaltensänderung.

Nein, er ist derzeit wirklich nicht zu beneiden. Andreas Hack ist Inhaber des Reisebüros ITR Afrika an der Hauptstraße. Und eigentlich sollte er jetzt gerade Touristen auf eine Safari in Südafrika begleiten. Doch Corona hat dem Unternehmer einen Strich durch die Rechnung gemacht.

„Unsere Branche ist vermutlich die einzige, die doppelt betroffen ist“, sagt Andreas Hack. „Wir verdienen derzeit kein Geld und müssen auch noch die Provisionen für stornierte Reisen zurückzahlen.“ Die Branche fühle sich vernachlässigt – besonders von der Politik.

Scharfe Kritik an Außenminister Maas

Auf die ist Andreas Hack gar nicht gut zu sprechen, besonders nicht auf Außenminister Heiko Maas: „Der stellt sich hin und sagt: ,Mit Urlaub wird das nichts in diesem Jahr’. Und vier Wochen später macht der Schengen-Raum wieder auf.“ Das habe der Branche enorm geschadet, die Menschen sehr verunsichert. „Da hätte ich mir mehr Fingerspitzengefühl gewünscht.“

Zu kämpfen haben Hack und seine Mitarbeiterinnen aber auch mit fehlenden Informationen aus allen Richtungen: „Das ist aktuell unser größtes Problem“, sagt er. „Wir wissen nicht: Was findet statt? Was wird abgesagt? Was findet nicht statt, ist aber noch nicht abgesagt?“ Rund 30 bis 50 Anrufe von Kunden habe er derzeit täglich, mindestens genau so viele Mails.

Kampf um jede Information aus den Zielorten

Stefanie Scholz ist Reiseverkehrsfrau und arbeitet bei ITR Afrika in Velbert-Langenberg. Trotz Kurzarbeit „kann man bei uns fast schon wieder von einem geregelten Ablauf sprechen“, sagt ihr Chef Andreas Hack. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„Wir sind praktisch die Auskunft für alles: Wenn gereist werden darf, ist dann der Kinder-Club geöffnet? Wie läuft das am Buffet? Dürfen die Wellness-Bereiche öffnen? Nur müssen wir um diese Informationen teilweise regelrecht kämpfen.“

Ein anderes Beispiel: Von einem Hotelier in Mexiko habe er erfahren, dass der sein Haus erst am 1. Juli wieder für Gäste auf machen wird, der Reiseveranstalter wusste davon aber angeblich nichts und wollte dementsprechend auch Reisende, die schon vor dem 1. Juli dort einchecken sollten, nicht informieren. „Das ist teilweise Wild West, was da abgeht“, sagt Hack.

Deutschland ist in den Ferien so gut wie ausgebucht

Und selbst wenn die Bundesregierung wie geplant die weltweite Reisewarnung zum 15. Juni aufhebt bedeute das noch lange nicht, dass auch alle Reisen wie geplant stattfinden könnten: „Ich habe es schon gehabt, dass ein Hotel am Zielort gar nicht mehr öffnet“, erzählt der Unternehmer. „Es gibt vor Ort halt jede Menge Fragezeichen.“

Womit Hack dann wieder bei der Politik ankommt: „Der Vorschlag, dann eben innerhalb Deutschlands Urlaub zu machen, ist zwar schön. Aber die Zielorte im Inland waren schon im Januar fast ausgebucht.“ Jetzt noch – so kurz vor den Sommerferien – etwas zu finden, sei eine echte Herausforderung. Hotels etwa dürften nur die Hälfte der Betten belegen. „Das ist fast unmöglich.“

Individueller und intensiver reisen

Andreas Hack von ITR Afrika aus Velbert-Langenberg bietet nun auch Urlaub auf dem Hausboot an – zum Beispiel auf der Havel oder der Müritz. Foto: Jens Büttner / dpa-tmn

Aber aufgeben will der Langenberger nicht – ganz im Gegenteil. Für die Zeit nach den Ein- und Beschränkungen setzt er auf einen Wandel im Reiseverhalten der Menschen. „Ich denke, dass die Leute bewusster und nachhaltiger reisen werden“, sagt Andreas Hack. „Der Trend zu ,möglichst oft irgendwo hin’ wird sich ändern zu Intensiv-Urlaub.“ Heißt: Wer in den Urlaub fahre, werde den Wunsch haben, die Zeit zu genießen und das Erlebnis mehr wertzuschätzen.

Dafür setzt er in seinem Reisebüro auf ein geändertes Angebot: So arbeitet er mit dem Start Up „Road Surfer“ zusammen, das Camper flexibel zur Miete anbietet. Auch Hausboot-Urlaub auf der Havel oder der Müritz hat er nun im Programm. „Das hat alles mit Massentourismus nichts mehr zu tun.“

Verhaltensänderung als Chance für die Zukunft

Dass diese Art Urlaub zu machen bei den Menschen ankommt, habe er schon festgestellt: „Ich habe für Februar eine Islandfahrt ausgeschrieben: zehn Plätze, auf einem Ponyhof. Innerhalb weniger Tage war die Liste voll, obwohl die Leute noch gar nicht wissen, wann genau es los geht und was die Reise kosten wird.“

Doch Angebote dieser Art werden in Zukunft „extremer nachgefragt“, da ist sich Andreas Hack sicher. „Und da sehe ich unsere Chance“, ist er vorsichtig optimistisch. „Wenn wir durch die aktuelle Krise durchkommen, dann wird diese Art zu reisen dafür sorgen, dass ich auch die fünf Gehälter hier wieder sicher zahlen kann.“