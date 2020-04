Corona: Langenbergerin nach Infektion wieder genesen

Sie ließ sich Anfang März an der Hüfte operieren, nicht ahnend, dass der Gang über die anschließende Reha-Maßnahme sie in die Quarantäne führen und – vor allem – ihr eine Ansteckung mit dem Corona-Virus einbringen würde: Die Langenbergerin Christel Ruttkowski ist inzwischen wieder vollständig genesen.

„Ich war drei Wochen in der der Reha und am letzten Tag wurde ich auf Covid 19 getestet.“ In der Klinik hatte es zuvor positive Testergebnisse gegeben und alle, Personal wie Patienten, mussten daraufhin einen Abstrich machen lassen. Einen Tag nach dem Test fuhr Christel Ruttkowski bereits wieder nach Hause, ohne Ergebnis, und war dienstags zurück in der Heimat. Nachmittags erhielt sie Besuch, jemand hatte Einkäufe für sie erledigt.

Die Krankheit verlief milde

Christel Ruttkowski hat im Dezember 2018 ein Antikgeschäft in Velbert-Langenberg eröffnet – und nach ihrer Genesung ist der Laden auch wieder offen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Mittwoch ging dann das Telefon: Das Gesundheitsamt Minden war am anderen der Leitung und teilte mir mit, dass ich positiv getestet worden sei“, erzählt Christel Ruttkowski. „Die Klinik wurde zwei Tage später ganz geschlossen“, weiß die 77-Jährige, die aufgrund ihres Alters zu der lebensbedrohten Risikogruppe gehört. Allerdings schaut sie auf ihren Krankheitsverlauf und wundert sich: „Wenn das alles an Corona war?“

Denn sie hatte Glück, erlebte einen milden Verlauf, den sie beschreibt mit: „Schwäche, Appetitlosigkeit, Sodbrennen.“ Rund eine Woche habe sie geschwächelte. „Anders kann ich es nicht beschreiben.“ Christel Ruttkowski musste für insgesamt 14 Tage in Quarantäne bleiben, durfte das Haus nicht verlassen.

Eine Mitpatienten schildert einen anderen Verlauf

Sie erinnert sich derweil an den Kuraufenthalt zurück: „Ich war immer mit zwei weiteren Frauen zusammen, die es auch erwischt hat.“ Auch bei diesen sei der Verlauf der Krankheit harmlos gewesen, allerdings mit anderen Symptomen: „Grippeähnlich“, beschreibt die Langenbergerin. Und deren Symptome hätten sich auch schon in der gemeinsamen Kur gezeigt.

„Zum Glück war nach 14 Tagen die Quarantäne vorbei“, lacht Christel Ruttkowski, die auch schon vergangene Woche ihren Antikmarkt auf der Hauptstraße wieder geöffnet hatte. Die 77-Jährige bekam auch amtlich mitgeteilt, dass sie wieder unter Menschen dürfe: „Per förmlicher Zustellung“, sagt sie und zeigt ein Schreiben, dass sie als genesen „und wieder frei“ ausweist.

Kein Kontakt zu einem Arzt

Velbert Noch ein Quarantänefall Eine andere Langenbergerin wurde ebenfalls amtlich dazu aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben, da sie Kontakt mit einem Infizierten gehabt hatte. Sie blieb beschwerdefrei, musste sich jedoch das Haus mit der Familie teilen. Die Bereiche wurden getrennt, der Abstand eingehalten und alles regelmäßig desinfiziert. Zum Glück gibt es zwei Toiletten und auch zwei Küchen in dem Haus.

Während Christel Ruttkowski zuhause bleiben musste, war sie weitestgehend auf sich allein gestellt: In der gesamten Zeit sei kein Arzt gekommen und habe sich nach ihr erkundigt. Nur einmal habe sie Hilfe benötigt, eine Ärztin aus dem Klinikum kam vorbei, um ihr ein Mittel gegen das Sodbrennen zu verschreiben.

Doch das ist nun alles Geschichte: Die immer gut gelaunte Langenbergerin darf jetzt sogar offiziell umarmt werden: „Man sagt, sie bin nicht mehr ansteckend!“