Corona: Lehrer schreibt Song gegen den Virus-Blues

Neviges. Der frühere Rektor der Heinrich-Kölver-Realschule Uwe Heidelberg hat einen Song geschrieben. Damit will er in der Corona-Krise Mut machen.

Er ist ein Musikverrückter. Und dass seine damaligen Schüler ihm vor zwei Jahren zum Abschied eine goldene LP geschenkt haben, sagt alles: Uwe Heidelberg, der ehemalige Rektor der inzwischen geschlosssenen Heinrich-Kölver-Realschule, ist mehr als nur ein Pädagoge mit den Fächern Religion, Geschichte und eben Musik. Er lebt und liebt die Musik. Und damit will der 52-Jährige, der jetzt die Realschule in Erkrath-Hochdahl leitet, auch auf seine Art einen Beitrag zum Kampf gegen die Corona-Krise leisten. Um Menschen Mut zu machen, schrieb er einen eigenen Song – auf Kölsch. „Mehr stonn zosamme für et Leeve, dat iss uns dat Leeve weet.“

Bloß den Kopf nicht hängen lassen

Auftritt beim Hubbelsgasser Weihnachtsmarkt: Uwe Heidelberg als „Dr. Soul“ und Markus Förster sorgten für gute Stimmung. Foto: André Marston Alvarez / FUNKE Foto Services

Auf hochdeutsch: „Wir stehen zusammen für ein Leben, das ist uns das Leben wert.“ Warum auf Kölsch? Zwar wohnt Uwe Heidelberg mit seiner Familie seit 15 Jahren in Mettmann, ist aber in Leverkusen aufgewachsen und fühlt sich der rheinischen Mentalität einfach verbunden. So hatte er auch einst in der Kölver-Schule einen Abschlussjahrgang mit dem „Rheinischen Grundgesetz“ ins Leben entlassen, nach dem Motto „Et hätt noch immer jot jejange.“ Und auch jetzt lautet sein Motto: „Ja, es ist alles schlimm. Aber wir dürfen den Kopf jetzt nicht hängen lassen.“ Und deshalb setzte er sich hin und schrieb einen Song für alle, die dafür sorgen dass „der Laden noch immer gut läuft“.

Seitenhiebe gegen die Rechten

Ein Lied, das Mut macht, und wer Uwe Heidelberg kennt, weiß: In einer solchen Situation schreibt er kein Lied, das nur gute Laune verbreitet. „Im Mittelteil sind auch ein paar Spitzen gegen die Rechten.“ Dass einige Leute die jetzige Situation mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, findet der Pädagoge übrigens unpassend. „Damals waren die Städte in Schutt und Asche. Wir haben hier volle Regale in den Supermärkten, der Vergleich hinkt.“

Video ist auf Facebook und Youtube

Ursprünglich hatte Uwe Heidelberg bei der Aktion vieler Musiker mitgemacht, die um 18 Uhr als gemeinsames Zeichen gegen die Corona-Krise auf den Balkonen Beethovens „Ode an die Freude“ schmetterten. Allerdings fühlte er sich in Mettmann ziemlich allein auf weiter Flur. Eine Freundin gab ihm dann den Tipp, doch einfach ein eigenes Lied zu komponieren: ein Song gegen den Virus-Blues.

Gesagt, getan: „Ich hab mich dann hingesetzt, wenn ich sowas im Kopf habe, dann geht das immer ziemlich schnell“, erzählt Uwe Heidelberg. Das Mutmach-Musikvideo, das er zusammen mit seiner Frau daheim in Mettmann aufnahm, ist auf Facebook, Youtube und Instagram zu sehen: Der Link lautet https://www.youtube.com/watch?v=HK7KLgYb27o