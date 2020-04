In den Kindergarten gehen die meisten kleinen Mädchen und Jungen schon seit Wochen nicht mehr. Doch den Kontakt zu ihrer Kita haben die Kinder nicht verloren. Denn sie bekommen jetzt zweimal die Woche Post. Die Kolping-Kindertagesstätten verschicken in der Zeit der Corona-Krise regelmäßig elektronische Familienbriefe an alle Eltern. Die sind voll mit guten Ideen für die Zeit der Kontaktsperre.

„Wir schicken zweimal die Woche rund 500 Briefe raus“, erklärt Claudia Schmidt, Fachberaterin Kindertagesstätten beim SKFM. Die Idee der Briefe sei es, den Kontakt zu Kindern und Eltern in dieser schwierigen Zeit zu halten.

Praktische Spiel- und Basteltipps

Darin sind praktische Spiel- und Bastel-Tipps für die Freizeit, aber es werden auch Hilfen und Unterstützung angeboten. „So nehmen wir auch Anregungen auf, die wir als Kita-Träger erhalten, ob Spiel- und Freizeitangebote und praktische Hilfen, aber auch wichtige Informationen.“, sagt Claudia Schmidt.

Velbert Die Kolping-Kitas ist ein christlich orientierter, ökumenisch geprägter, Religionen und Kulturen zu verbinden suchender Trägerverein für Kindertageseinrichtungen in Velbert. Er wurde am 5. Juli 1995 von Mitgliedern der Kolpingsfamilie Velbert und des SKFM Velbert e. V. gegründet. Die Geschäftsführung des Verein s und die Fachberatung der Kindertagesstätten sind dem SKFM Velbert e. V., dem Kolping-Kindertagesstätten als Mitglied angehört, übertragen worden.

Die Kolping-Kitas haben den Familienbrief: „Komm mach mit Kolping-Kita online“ genannt. „Die „Komm Mach mit Aktionen“ kennen die meisten unserer Eltern aus der sonstigen Kita-Arbeit als Eltern-Kind-Aktion und so können wir in dieser für alle schwierigen Zeit den Kindern und Eltern ein Zeichen geben, dass wir in Gedanken bei ihnen sind.“, führt Claudia Schmidt aus.

Das neue Hygienelied

Der Elternbrief hat auch die bundesweite Aktion zum „Regenbogen in den Fenstern“ aufgegriffen. Da finden sich Bastelanleitungen für bunte Osterkarten in Eierform oder die Anleitung für einen Stepptanz, der auch in der elterlichen Wohnung für ausreichend Bewegung sorgen kann. Einen ernsten Hintergrund hat das Hygienelied, das den Kinder musikalisch erklärt, dass sie in den Ellbogen husten und das Händewaschen nicht vergessen sollten.

Verkleiden kann man sich auch zuhause gut. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Positive Rückmeldungen

Auf die Nachfrage an die Eltern, ob der Familienbrief gefällt, haben die Macher – Eine Kita-Plus-Kraft und Claudia Schmidt – mittlerweile sehr positive Rückmeldungen erhalten im Originalton: „ Wir haben uns sehr über Eure regelmäßige E-Mails mit Informationen und Anregungen gefreut! Es tut gut zu wissen, dass Ihr regelmäßig an uns denkt und Ihr Euch auch Gedanken macht, wie wir die kindergartenfreien Tage rum bekommen!“ oder „Hallo, Wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht, bei uns sind alle gesund und munter. Die Idee mit der E-Mail finde ich richtig gut. Wir haben das Bild heute direkt gemalt.“ Von einigen Eltern kamen mittlerweile auch schon Tipps, die in den Familienbrief aufgenommen wurden. „Und keine Mutter und kein Vater hat den Elternbrief bislang abbestellt“, freut sich Claudia Schmidt.

Nur wenige Kinder in den Not-Kitas

Von den acht Kolping-Kindertagesstätten sind vier komplett geschlossen. In den anderen werden Kinder von Eltern betreut, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. „Ihre Zahl hält sich aber in engen Grenzen, ist nur einstellig in der jeweiligen Einrichtung“, so Claudia Schmidt. Auch bei Tageseltern sind derzeit noch Kinder von Eltern aus Schlüsselberufen unterbracht; dies sind nach Angaben von Claudia Schmidt rund 20 Jungen und Mädchen.