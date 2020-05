Corona: Mit selbst genähten Masken Künstlerin unterstützt

In den letzten acht Wochen hat Birgit Bleckmann alleine in den Räumen ihrer Malschule in der Mittelstraße gesessen. Dort, wo normalerweise jeden Nachmittag Kinder und Jugendliche in zwei Gruppen malen, mit Holzwerken und Speckstein schleifen, hat Bleckmann Kindergarderoben mit Einhörnern oder Dinosauriern gebaut und Taufgeschenke hergestellt. Die Werke verkauft sie in ihrem Shop auf der Plattform Etsy, um zumindest einen Teil ihrer monatlichen Einnahmen sicherzustellen.

„Die Kinder fehlen total“

„Die Kinder fehlen total, es ist nicht mehr so trubelig und lustig, sonst war ja immer viel Leben in der Bude“, erzählt die Künstlerin, die seit zwölf Jahren Kreativität bei kleinen Nachwuchskünstlern fördert. Ab dieser Woche darf die Malschule wieder öffnen – allerdings nicht mit den gewohnten Gruppengrößen, sondern, um den notwendigen Abstand zu gewährleisten, nur mit bis zu vier Kindern in einer Gruppe. Also wird Bleckmann auch in der näheren Zukunft ein ordentlicher Teil der Einnahmen fehlen – an dieser Stelle kommt aber glücklicherweise ihre langjährige Freundin Brigitte Peter-Ringel ins Spiel.

Während der Krise helfen

„Ich wollte unbedingt helfen, als die Corona-Krise begann und so viele Menschen sich engagiert haben. Für einen Einsatz als Erntehelferin bin ich aber zu alt und bei der Tafel wäre ich aus dem gleichen Grund auch nicht untergekommen. Deswegen kam ich auf die Idee, Masken zu nähen und mit dem Erlös meine Freundin zu unterstützen, die ja weiterhin Miete und Nebenkosten zahlen muss, auch wenn keine oder weniger Kinder kommen können.“

Die Künstlerin Birgit Bleckmann hat während des Shutdown Kindergarderoben gebaut, weil sie ja keine Kinder unterrichten konnte. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

An die Nähmaschine

Gesagt, getan – Brigitte Peter-Ringel holte ihre Nähmaschine aus dem Keller und legte los. „Ich fange immer nach dem Frühstück an und sage dann zu meinem Mann, dass ich jetzt arbeiten gehe“, schmunzelt Peter-Ringel. Den Stoff – „am beliebtesten sind die Masken mit Schafen, Hühnern, Gänsen oder Kühen drauf“ – bekommt sie von Birgit Bleckmann oder anderen Freunden. Die ersten 25 von mittlerweile rund 150 Exemplaren gingen nach Schleswig-Holstein in den Bekanntenkreis ihrer dort lebenden Tochter, die mittlerweile auch den kaufmännischen Teil der Hilfsaktion übernommen hat.

Verkauf über Ebay bundesweit

„Wir schreiben auf Ebay, dass wir gerne zehn Euro pro Behelfsmaske hätten, sind aber auch für Gegenvorschläge zu haben“, erzählt Brigitte Peter-Ringel. „Es gibt Exemplare für Erwachsene und auch welche für Kinder.“ Eine Frisörin nahm gleich etliche Exemplare ab und gibt sie an ihre Kunden weiter, Dankesmails von zufriedenen Abnehmern kommen aus allen Ecken Deutschlands. Der Erlös aus dem Verkauf kommt zu 100 Prozent der Malschule zugute.

Mit besonderen Motiven Wer spontan Interesse an dem Behelfsmasken-Set hat, kann sich unter 01577-1525230 direkt bei Brigitte Peter-Ringel melden. An diese Nummer können sich auch Interessenten für die einzelnen Masken wenden. Meist besteht die Wahl zwischen verschiedenen Mustern und Motiven. Mehr Informationen über das Kunsteck K.ECK, zu dem auch die Malschule von Birgit Bleckmann gehört, gibt es auf www.keck-velbert.de

Ein Set aus sechs Masken

„Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, freut sich Bleckmann, die auch schon von einer Ogata eine Spende über 100 Euro erhalten hat. „Es ist toll, wie hilfsbereit viele Menschen sind!“ Neben den ganz normalen Behelfsmasken hat sich Peter-Ringel aber auch noch eine Besonderheit ausgedacht: „Ich habe ein Set genäht, das aus sechs Behelfsmasken besteht“, erklärt sie, „Zusammengesetzt ergeben die Worte darauf den Text „Ohne dich ist alles doof“, auf der sechsten steht „ich doof“.“ Gerne möchte sie dieses Set gegen Höchstgebot oder im Rahmen einer Auktion abgeben – selbstverständlich auch wieder für den guten Zweck. Die erste finanzielle Unterstützung hat Birgit Bleckmann jetzt erhalten – und kann zumindest ein bisschen mehr aufatmen.