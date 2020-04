Corona: Ortbuslinien verkehren wieder im Normalbetrieb

Die Lockerung der Maßnahmen bezüglich der Eindämmung des Corona-Virus erfreut auch Bürgermeister Dirk Lukrafka. Skeptisch sieht er jedoch, dass die Umsetzung in Teilen noch nicht eindeutig geregelt ist und der Kompromisscharakter in der Rechtsverordnung deutlich zum Ausdruck kommt. Mit der Teilöffnung der Schulen werden auch die Ortsbusse wieder den Normalbetrieb aufnehmen.

„Schultoiletten in vernünftigem Zustand“

Als Beispiel für den Kompromisscharakter der Einigung weist der Bürgermeister auf die Schulöffnungen hin. „Dennoch stellt die teilweise Öffnung der Schulen ab dem 23. April für die Abschlussklassen unserer Schulen eine flächendeckende Unterstützung und Betreuung für deren bevorstehenden Abschluss dar.“ Im Vorfeld würden die entsprechenden Hygienemaßnahmen durchgeführt, „damit wir die Sorgen der Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrerkräfte etwas lindern können“, betont Dirk Lukrafka. Und weiter: „Was die Schultoiletten in Velbert angeht, kann ich sagen, dass sie in einem vernünftigen Zustand sind.“

Auch beim Einkaufen schützen

Ab Donnerstag, 23. April, fahren auch die Busse in Velbert wieder im vollem Umfang. Fahrgäste werden gebeten, einen Mundschutz zu tragen. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Um für einen reibungslosen Busbetrieb ab kommendem Donnerstag zu sorgen, hat die städtische Verkehrsgesellschaft in Absprache mit dem Busbetreiber der Ortsbuslinien entschieden, den Ortsbusbetrieb wieder in vollem Umfang aufzunehmen. Die OV-Linien werden ab Donnerstag, 23. April, planmäßig verkehren. Bürgermeister Dirk Lukrafka bittet die Velberter: „Das Tragen eines Atemschutzes ist im ÖPNV zwar nicht verpflichtend vorgeschrieben, ich rate Ihnen jedoch dringend zum Schutz vor Ansteckung, dort und auch beim Einkaufen in Geschäften zumindest einen einfachen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“

„Hygienemaßnahmen weiter beachten“

„Es ist erfreulich, dass aufgrund der weitgehenden Einhaltung der Schutzmaßnahmen in den vergangenen Wochen die Verbreitung des Corona-Virus gebremst werden konnte. Damit das auch so bleibt, sind die Kontaktsperre, das Abstandsgebot und die Hygienemaßnahmen weiter zu beachten.“ Lukrafka weiter: „Die vom Land NRW angeordneten Regelungen zum Schutz vor dem Corona-Virus bedeuten nicht, dass wir bereits heute in unser gewohntes Leben zurückkehren können. Sicherlich wünschen sich viele von uns einen solchen Schritt, doch ich appelliere an die Vernunft von uns allen: Wir müssen die Verbreitung des Corona-Virus weiter verzögern. Das geht nur unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen“, findet Lukrafka. „Ich danke allen Velberterinnen und Velbertern für ihr vorbildliches Verhalten in den letzten Wochen und weise gleichzeitig darauf hin, dass wir auch weiterhin die Regeln kontrollieren werden.“