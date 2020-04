In diesen Corona-Zeiten sind die Kirchen geschlossen und das Gemeindeleben steht still. So könnte man meinen. „Aber bei genauem Hinschauen, gibt es in den Kirchengemeinden und den Einrichtungen zur Zeit ordentlich Betrieb!“, sagt Superintendent Jürgen Buchholz.

Mancher Pfarrer sitzt den ganzen Tag am Telefon und ruft seine Gemeindeglieder an. Andere organisieren Hilfsdienste oder verteilen ihre Predigt in gedruckter Form an die Haushalte, die es wünschen. Auf einmal ist es möglich, dass eine Dame weit entfernt per Handy dabei ist, wenn eine Verwandte beerdigt werden muss. Es ist wirklich erstaunlich, welche kreativen Wege erschlossen werden.“, fasst Superintendent Buchholz zusammen.

Gottesdienst im Livestream auf Video

In Neviges, Velbert und Wülfrath werden die Sonntagsgottesdienste als Videostreams ausgestrahlt; in Düssel gibt es ein Podcast von der Predigt. An Ostern werden die Kirchen geschlossen bleiben. Dass ist vermutlich einmalig in der Geschichte des Christentums. Neben den bereits genannten Angeboten wird es deswegen andere Zeichen geben, die den Zusammenhalt in der Gemeinde und über die Gemeinden hinweg betonen: Bis einschließlich Gründonnerstagabend läuten die Kirchenglocken wie bisher schon um 19.30 Uhr.

Am Karfreitag schweigen die Glocken. In der Osternacht von Karsamstag (11.April) auf Ostersonntag werden katholische und evangelische Kirchen im Kreis Mettmann in der Zeit von 21 bis 22 Uhr innen erleuchtet. Das Motto lautet: „Ostern leuchtet von innen“. Ergänzend werden von 21.30 bis 21.45 Uhr die Glocken zum Osterfest läuten.

Viele Gläubige zünden jetzt in den Kirchen Kerzen an. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Glockengeläut als Zeichen österlicher Freude

Am Ostersonntag, 12. April, werden in den evangelischen und katholischen Kirchen Nordrhein-Westfalens von 9.30 bis 9.45 Uhr die Glocken läuten. Dazu rufen die drei Landeskirchen und die fünf Bistümer im Bundesland ihre Gemeinden auf. Das ökumenische Geläut soll gerade in Zeiten der Corona-Krise die österliche Freude über den Sieg des Lebens zum Ausdruck bringen. Nachdem keine regulären Gottesdienste möglich sind, ist dieses gemeinsame Zeichen am höchsten christlichen Fest umso wichtiger.

Osterbeilage in den Tageszeitungen

Daneben wird es am Gründonnerstag in den regionalen Tageszeitungen auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland eine große Oster-Beilage geben. „Ostern@Home“ ist der Titel. Darin findet sich u.a. eine Anleitung für einen Karfreitags- und Ostergottesdienst zu Hause.

Zu einem Gottesdienst gehören auch die Kollekten. Die Gemeinden und der Kirchenkreis haben deswegen auf ihren Internetseiten Bankverbindungen veröffentlicht, damit Spenden überwiesen werden können.