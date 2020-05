Corona: Pandemie durchkreuzt Pläne für große Benefiz-Radtour

Erst war es ein Herzinfarkt, der seine Pläne für eine großangelegte Benefiz-Radtour zugunsten der „Aktion Lichtblicke“ durchkreuzte. Und jetzt, gut acht Jahre später, kommt Frank Eigelshofen die Corona-Pandemie in die Quere. Nicht, dass er etwa selbst infiziert und erkrankt wäre, die Reisewarnungen und geschlossenen Grenzen waren es, die den Polizeihauptkommissar von der Kreispolizeibehörde Mettmann genötigt haben, seine alte Planung über den Haufen zu werfen und in kein einziges Nachbarland zu strampeln – sondern hierzulande in NRW zu radeln.

Die Spender stehen dahinter

Verein hilft landesweit Der Verein „Aktion Lichtblicke“ unterstützt in ganz NRW Kinder, Jugendliche und deren Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion 1998 von den NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm Radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Weitere Informationen zur „Aktion Lichtblicke“ findet man im Netz auf www.lichtblicke.de oder bei Facebook unter Aktion Lichtblicke e. V..

„Irgendwann muss man sich ja entscheiden“, erzählt der 58-Jährige im Gespräch mit der WAZ und berichtet, dass er angesichts der Lage Mitte April einen komplett neuen Plan ausgeheckt habe. Er wolle seine Zusage als solche einlösen, sagt er, und natürlich auch die Spender nicht enttäuschen. Einige habe er bereits angemailt: „Es läuft. Die begrüßen das und stehen genauso auch dahinter.“ Er sei weiterhin Menschen dankbar, die noch bereit seien, pro Kilometer Geld zu spenden. Der Betrag sei freigestellt, der Ertrag fließe zu 100 Prozent an „Lichtblicke“. Los geht’s nach wie vor am Pfingstmontag; denn am 2. Juni beginnt sein sechswöchiger Urlaub, den er aus dem Vorjahr für das Unternehmen aufgespart hat. Aber dann: nix Benelux, nix Frankreich, Österreich, Slowenien oder Schweiz.

Landrat Thomas Hendele hat nun die Schirmherrschaft für die Benefiz-Radtour übernommen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Tagesfahrten und Rundtouren

Wie bereits erwähnt, tritt Eigelshofen stattdessen ausschließlich im hiesigen Bindestrich-Land in die Pedale. Unter dem Motto „Weil jeder Kilometer zählt“ geht’s auf seinem Fahrrad „Blue Marlin“ von seinem Wohnort Solingen aus vorwiegend auf Tages- bzw. auch einige Mehrtagestouren. Falls weiter weg und nötig, nimmt er für die Anreise die Bahn. Insgesamt etwa 3500 Kilometer, so schätzt er, dürften in den Wochen unterm Strich wohl zusammenkommen.

Offen für weitere Vorschläge

Auf seinen ersten Aufruf hin, ihm Tipps für geeignete Touren zu schicken, sind mittlerweile bereits 14 Vorschläge eingetroffen. Weitere sind noch willkommen, einfach via E-Mail an den Polizeisportverein oder über die „Lichtblicke“-Homepage. „Vielleicht kann ich davon ja was kombinieren“, hofft der passionierte Radler. Dabei sollte jede Tour unter einem besonderen Motto stehen; nur „Typisch NRW“ müssten sie eben alle sein. Fest zum Programm gehören bislang z. B. „Nichts als Wasser“ mit Hengstey-, Harkort-, Kemnader- und Baldeneysee, „Trauben und mehr“ von Blankenheim aus, dann durchs Ahrtal und später hoch bis Bonn, ebenso „Derby“ via Schalke-Arena, BVB-Tempel bis zu den Stadion in Leverkusen und Köln. Die drei letztgenannten Vereine spendieren Trikots und Bälle zum Versteigern.

Lob für soziales Engagement

Die „Derby“-Tour führt selbstverständlich auch am BVB-Stadion in Dortmund vorbei. Die Borussen spendieren für die Aktion ein Trikot. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Unterstützung erhält der Polizist auch von Landrat Thomas Hendele, der ihm gerne dabei hilft, die Werbetrommel zu rühren: „Als ich von Frank Eigelshofens Idee hörte, brauchte ich nicht lange überlegen, um meine Schirmherrschaft zuzusagen. Ich finde es als Dienstherr der Kreispolizeibehörde besonders lobenswert, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen auch in ihrer Freizeit sozial engagieren. Und mit dem Verein ‘Aktion Lichtblicke’ hat sich Frank Eigelshofen eine Einrichtung ausgesucht, die auch ich als äußerst unterstützenswert erachte“, so Hendele.

Menschen oder Unternehmen, die ebenfalls Frank Eigelshofen bei seinem Vorhaben unterstützen wollen, können direkt über den Polizeisportverein Mettmann – lichtblicke@psv-mettmann.de – Kontakt mit ihm aufnehmen.