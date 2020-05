Corona: Polizei stellt Bürgern im Neanderland gute Noten aus

Kreis Mettmann. Bei der Akzeptanz der Korona-Regeln stellt die Polizei den Menschen im Kreis Mettmann sehr gute Noten aus. Jedoch: „Das dreht sich so langsam.“

Auf die Einhaltung der Corona-Regeln achtet in Velbert der Kommunale Ordnungsdienst und passen in Heiligenhaus die Leute von der Stadtwacht auf. Das stimmt, es fehlt aber Entscheidendes. Denn diese Aufgabe ist seit März auch maßgeblich Sache der Ordnungshüter, in diesem Fall der Kreispolizeibehörde Mettmann, und die zieht jetzt eine eher wohlklingende Zwischenbilanz. „Eigentlich müsste man der Bevölkerung im Kreis Mettmann für die Akzeptanz, ihr Verständnis und das Mitmachen eine Eins geben“, meint Polizeidirektor Thomas Decken.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Bislang erst 22 Strafanzeigen und 150 Berichte

Die Zahlen seien eigentlich kaum der Rede wert, meint Thomas Decken. Und darin steckt durchaus eine gute Nachricht. Foto: Kreispolizeibehörde Mettmann

Binnen zwei Monaten seien im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung nur 22 Strafanzeigen fällig geworden, habe man in 150 Fällen Bericht an die kommunalen Ordnungsbehörden erstattet, so der Direktionsleiter Gefahrenabwehr auf WAZ-Anfrage weiter. Solche Zahlen, sagt der versierte Beamte, seien eigentlich kaum der Rede wert. Widerstandshandlungen habe es lediglich vereinzelt gegeben. „Das normale Einsatzgeschehen“, ergänzt Manfred Frorath, „war bis Mitte April deutlich niedriger.“ Das heißt nach Auskunft des Abteilungsleiters Polizei, er ist Leitender Polizeidirektor, u. a. insgesamt deutlich weniger Kriminalität wie etwa Einbrüche, aber auch spürbar weniger Verkehrsunfälle. Na klar: Es gab eben seltener verwaiste Wohnungen, die Straßen waren viel leerer.

Viel Betrug zu Lasten von Senioren

Keinen Rückgang verzeichnet die Behörde hingegen bei Betrugsdelikten auf Kosten von Senioren. Wenn sich die Lage normalisiere, werde man zwecks Prävention auch wieder rausgehen und beispielsweise auf Wochenmärkten informieren und aufklären, kündigt Frorath an. Ein Klinkenputzen wie im vergangenen Jahr, als kreisweit rund 10.000 Hausbesuche absolviert worden sind, sei als erneute Aktion derzeit nicht geplant.

Die soziale Kontrolle fehlt

Direkte Kontakte möglichst reduzieren Um direkte Kontakte möglichst zu reduzieren, hat die Kreispolizei z. B. dafür geworben, nicht persönlich auf einer Wache zu erscheinen, sondern Anzeigen online über den Link https://polizei.nrw/internetwache, telefonisch oder auch schriftlich zu erstatten. Überdies wurden mündliche Vernehmungen deutlich reduziert, auf schwerer wiegende Fälle konzentriert und stattdessen vermehrt schriftlich abgewickelt. Die Erreichbarkeit aller Polizeiwachen im Kreis findet man auf https://mettmann.polizei.nrw/wachenfinder.

„Zu unserer Überraschung haben aber die Fälle häuslicher Gewalt nicht zugenommen, sondern es gab sogar einen leichten Rückgang“, berichtet der diensterfahrene Praktiker. Das sei allerdings nur das so genannte Hellfeld, über das zugehörige Dunkelfeld könne man naturgemäß nichts sagen. Insofern haben die Beamten großes Verständnis für die Fachleute, die es begrüßten, dass mit Kita- und Schulöffnungen endlich wieder die gewohnte soziale Kontrolle Einzug halte: „Die Polizei kann diese Aufgabe nicht übernehmen; Problemfamilien gibt es auch im Kreis Mettmann.“

Den kommunalen Kräften helfen

Die Polizei hat offiziell den Auftrag erhalten, die kommunalen Dienste zu unterstützen. „Das hat die Polizeiarbeit sehr intensiv gemacht“, berichten Frorath und Decken. Täglich seien bisher bis zu 40 Beamte aus ihren normalen Arbeit und Aufgaben herausgenommen und dafür eingesetzt worden. Z. B. auch Leute aus dem Bereich Vorbeugung, deren Termine ausfielen. Hier im Kreis wurden übrigens keine Dienstgruppen, so wie andernorts, ins Homeoffice geschickt, sondern in den Präsenzdienst beordert. Beide Leitenden wollen mit Blick auf die Restriktionen und deren Folgen „nicht runterspielen, dass es Leute gibt, die wirklich gelitten haben“.

In eigenen Reihen viel getestet

Maskenpflicht hin, Maskenpflicht her – Manfred Frorath findet, dass die Polizei Vorbild sein sollte. Foto: Kreispolizeibehörde Mettmann

Zum eigenen Schutz haben sich die Kräfte je nach Einsatz mit entsprechender Kleidung, Brillen, Overalls, Einmal-Handschuhen etc. gewappnet. Im Extremfall „praktisch wie im Krankenhaus“. „Wir sind nicht verpflichtet, etwa auf Streife über einen Wochenmarkt eine Mund-/Nasen-Bedeckung zu tragen“, sagt Manfred Frorath, „wir sollten das aber tun, weil wir Vorbild sein sollten.“ In den eigenen Reihen habe es zwei Corono-Infizierte unter 800 Leuten gegeben, denen es aber gut gehe; es sei deutlich mehr getestet worden, vor allem, wenn sich bei einem Einsatz entsprechende Verdachtsmomente ergeben hätten.

Situation verändert sich

„Wenn Kollegen aufgrund von Hinweisen rausgefahren sind, etwa zu Familienfeiern oder Grill-Runden im Garten, und die Leute dort angesprochen und sie vernünftig aufgeklärt haben, ist das eigentlich immer gut gelaufen“, fasst Thomas Decken die Erfahrungen zusammen. Grundsätzlich erzählten die Kollegen bisher von „großem, Verständnis und wenig Uneinsichtigkeit. Das dreht sich jetzt so langsam.“ Mittlerweile berichteten Einsatzkräfte auch, dass „bei dem einen oder anderen das Fass langsam“ überlaufe.