Corona-Regeln bei vollem Unterricht nur schwer einzuhalten

Bärbel Emersleben hat „prinzipiell viel Verständnis für den Wunsch nach Normalität“ und sie weiß auch um die großen Nöte so mancher Eltern. Doch zu einer etwaigen Rückkehr zum gewohnten Präsenzunterricht in den Grundschulen noch vor den Sommerferien könne sie sich erst dann eine Meinung bilden, sagt die Leiterin der Gemeinschaftsgrundschule Tönisheide, wenn sie dazu mehr an die Hand bekommen habe. Aber nicht solange sie nicht wisse, unter welchen Bedingungen. Emersleben hat von den Überlegungen aus der WAZ erfahren, verweist auf Nachfrage darauf, dass ja nicht alle Lehrer einsatzfähig seien, weil sie mitunter zu Risikogruppen zählten: „Das ist eigentlich an allen Schulen so.“

Alle Planungen sind abgeschlossen

Ansonsten, so die erfahrene Pädagogin weiter, habe man ja alle Planungen bereits abgeschlossen, praktiziere ein rollierendes Verfahren und habe dafür zuvor genau festgelegt, wann welches Kind Unterricht habe. Darüber seien die Eltern informiert und im Bilde. Was sie von einem eventuell raschen Kurswechsel hält? Ach, sie habe sich Gelassenheit zu eigen gemacht, „das habe ich mir in den Corona-Zeiten antrainiert“.

Abstandsregeln können schwer eingehalten werden

Auch Arnfried Szymanski, Leiter der Regenbogenschule, hat von den möglichen Plänen noch nichts offiziell gehört. „Natürlich können wir Präsenzunterricht, aber ich kann mir momentan nicht vorstellen, wie die Abstandsregeln wegen Corona eingehalten werden können, wenn wieder alle Schüler und Schülerinnen da sind“, sagte er auf WAZ-Anfrage.

Hintergrund: In den Velberter Grundschulen findet seit 11. Mai Unterricht für alle Jahrgänge in einem für einzelne aufeinanderfolgende Wochentage ausgerichteten Rotationsmodell statt. Ausnahme ist die Grundschule Max & Moritz, die in Abstimmung mit der Schulaufsicht ein zweitägiges Präsenzmodell gewählt hat. Für Schüler an Offenen Ganztagsschulen (OGS) und in Kurzzeitbetreuung erfolgt das zugehörige Angebot an den jeweiligen Präsenztagen. Ein Mittagessen gibt es nach Bedarf. Nach Auskunft der Stadt ist unabhängig vom Präsenzunterricht eine Notbetreuung an den Grundschulen sichergestellt. Voraussetzung sei, dass mindestens ein Elternteil in systemrelevanten Tätigkeitsbereichen arbeite.