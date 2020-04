Corona: Reitschule Doll in Velbert bangt um ihre Existenz

Velbert Jede Art der Unterstützung ist willkommen

Corinna Doll ist für jede Art der Unterstützung dankbar, damit die Reitschule auf dem Thünershof die Corona-Zeit übersteht.

Wer Kontakt zu ihr aufnehmen möchte, kann das am besten über die Homepage tun: www.thuenershof.de. Anfragen per Mail gehen an dollcorinna@thuenershof.de, per Telefon an 0152 2930 2900.