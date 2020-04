Corona: Schützenfeste in Velbert werden wohl nicht verlegt

NevigesDie Enttäuschung ist groß. Keine Marschmusik, niemand schießt den Vogel ab, kein lustiges Zusammensein. Das Land NRW verbietet per Erlass bis Ende August sämtliche Großveranstaltungen und nennt in der Auflistung auch ausdrücklich die Schützenfeste. „Unser Sohn ist sehr traurig. Der Königsabend ist ja schon ausgefallen, es war bereits geschmückt. Wir hatten alles am Vortag fertig gemacht“, sagt Angelika Rohles, Mutter des amtierenden Königs Sebastian II. Der hätte mit seiner Königin Janette I. so gern den Grillabend ausgerichtet, wenn schon sein großer Tag – der Königsabend – ausfiel. Und jetzt das: Pfingsten ohne Schützenfest – das können sich auch die Rohles nicht so richtig vorstellen. Im Jahr 2015 waren Angelika I. und ihr Mann Hans I. nach 358 Vereinsjahren das erste Kaiserpaar der Hardenberger Schützen. Die Tradition ist fest in der Familie verwurzelt.

Vorstand der Hardenberger berät

Der Vorstand der Hardenberger will nun in der nächsten Woche beraten, wie es weitergeht, kündigt Angelika Rohles an. Vorher wolle der 1. Vorsitzende Klaus-Walter Peters nichts sagen. Ob man nun das Schützenfest auf einen späteren Zeitpunkt verschiebe oder vielleicht im kleinen Kreis nachhole, all das wolle der Vorstand noch besprechen.

Für Herbert Leonard vom SV Kleine Schweiz, hier bei einem früheren Ostereierschießen, ist eine Verlegung der Schützenfeste illusorisch. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Bei den Nachbarn, dem Schützenverein Kleine Schweiz in Tönisheide, sieht man da schon klarer: „Ich gehe davon aus, dass in Niederberg in diesem Jahr kein Schützenfest stattfindet“, sagt Pressesprecher Herbert Leonhard. „Wir sind zwar ein kleiner Verein, feiern nicht so groß wie beispielsweise am Niederrhein.“ Doch ganz abgesehen von einem Verbot: „Es geht ja auch um andere Sachen, die man nach wie vor bedenken muss. Wie sieht das denn aus, wenn wir mit riesigem Abstand durch die Straßen ziehen?“ Traditionell feiert der SV Kleine Schweiz eine Woche nach den Hardenbergern.

Verein fühlt Fürsorgepflicht

Eine Verlegung des Festes findet Herbert Leonhard illusorisch: „Das Verbot geht ja bis Ende August. Aber im September ist einfach Feierabend mit Schützenfesten.“ Es gehe ja auch darum, die Besuche anderer Vereine zu koordinieren. Und abgesehen von allen Verboten habe man als Verein auch eine Fürsorgepflicht. „Wir wollen das auch gar nicht, wir wollen da kein Risiko eingehen.“ Gerade im Schützenverein seien Mitglieder und Gäste schließlich nicht mehr die Jüngsten. Und damit besonders gefährdet bei einer Ansteckung mit dem Virus.