Corona: Senioren im Velberter Heim genossen Besuch

Yvonne Macura, Leiterin der sozialen Betreuung und Freizeitgestaltung im Domizil Burgfeld an der Emil-Schniewind-Straße, hätte am Sonntag eigentlich frei gehabt. Hätte vielleicht gemütlich mit der Familie Kaffee getrunken, wäre mit ihren Lieben spazieren gegangen – was man eben so macht an seinem freien Sonntag. Stattdessen erschien sie zum Muttertag freiwillig auf ihrer Arbeitsstelle – und das sogar gern: „Es war so schön zu sehen, wie sich alle freuten. Und jeder hatte sich richtig schick gemacht.“ Menschen mit Herz wie Yvonne Macura und ihre Helferin Ina Kühnel machten in der Praxis möglich, was die Landesregierung zuvor beschlossen hatte: Nach fast zwei Monaten durften die Heimbewohner wieder Besuch empfangen, durften Töchter, Söhne und Enkel zwar nicht umarmen, aber endlich einmal wiedersehen. Und alles lief wie am Schnürchen.

Zwölf Bewohner bekamen Besuch

Besuche nur nach Anmeldung Das Domizil Burgfeld hatte schriftliche Einladungen an die Angehörigen der Bewohner verschickt. Daraufhin nahmen die Familien Kontakt mit Yvonne Macura auf und bekamen einen Termin. Bei der katholischen Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens, kann man sich ab sofort unter 02053 931862 zu den Gottesdiensten anmelden: Samstag, 16. Mai, 18 Uhr, in St. Antonius auf Tönisheide und am Sonntag, 17. Mai, um 9.45 Uhr im Dom. Eine Anmeldung ist auch online auf www.neviges.de möglich.

„Die Besucher kamen über die Terrasse ins Restaurant. Das war sehr praktisch, so musste niemand durch das Haus“, erzählt Yvonne Macura, die den Besuchssonntag mit einer weiteren Helferin organisiert hatte. „Das Restaurant hatte ja die letzte Zeit geschlossen. Hier wieder einmal zu sitzen, das fanden alle toll.“ Alle, das sind in diesem Fall zwölf Bewohner, die jeweils zwei Angehörige treffen durften – natürlich mit großem Abstand. „Wir konnten es uns leisten, dass hier drei Bewohner gleichzeitig Gäste empfangen haben“, erzählt die Leiterin der sozialen Betreuung. Man hätte auch noch auf die Terrasse ausweichen können, aber dazu war allen das Wetter wohl zu wechselhaft: „Nein, die waren alle glücklich, mal wieder hier in ihrem Restaurant zu sein.“

Eine Stunde Zeit zum Töttern

Zum Beten bitte hier entlang: Im Mariendom standen zahlreiche Schilder und Hinweise, damit sich niemand begegnete oder zu nahe kam. Das Konzept ging auf. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Eine Stunde hatte man Zeit sich auszutauschen, zu erzählen, wie es so läuft in der Familie. Auf das Aufstellen von Plexiglas-Scheiben verzichtete das Domizil, stattdessen ging man auf „ganz, ganz viel Abstand“, so Yvonne Macura. Doch vorher hieß es: Gründlich die Hände desinfizieren, Gummihandschuhe anziehen und die „grundsätzlichen Hygienemaßnahmen einhalten“, wie es so schön heißt. Dabei gibt es ein dickes Lob sowohl für die Senioren als auch an den Besuch: „Alle waren sehr diszipliniert, wir mussten nicht ermahnen, dass man sich nicht zu nahe kommen darf oder ähnliches.“

Zukünftig auch Termine in der Woche

Am Sonntag bekam jetzt erst einmal Besuch, wer sich noch selbst auf den Beinen halten kann und vom Pflegepersonal nach unten geleitet wurde. „Die Möglichkeit gibt es auch für Bettlägerige. Dann mit dem Einverständnis der Geschäftsführung, die bekommen dann Schutzkittel und Maske und werden auf das Zimmer geleitet.“ In diesem Fall darf jedoch nur eine Person kommen. Zukünftig soll es auch die Woche über Besuchszeiten geben, in der Regel bis etwa 16 Uhr. Am Wochenende indes sei das nur vormittags möglich. Denn auch das engagierte Team des Domizil muss ab und zu mal Luft holen.

Keine Pannen bei den Gottesdiensten

Auch die zweite Premiere in Neviges ging ohne Pannen über die Bühne: Das Konzept für die beiden Gottesdienste in St. Antonius in Tönisheide am Samstag und am Sonntag im Dom ging auf, wie Wallfahrtsekretärin Stefanie Schmitz erzählt. Niemand habe sich beschwert: „Natürlich gab es Schlangen beim Einlass, aber da haben die Leute sehr diszipliniert Abstand gehalten.“ Fünf Ordner hatten im Dom die Anmeldeliste gecheckt, auch bei Bedarf Besucher zu ihrem Platz geleitet. „Es gibt jetzt noch eine Video-Konferenz, da wollen wir besprechen, was man optimieren könnte. Aber ansonsten sieht es so aus, dass wir so weitermachen.“