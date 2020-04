Corona: Sozialdienst in Velbert näht Schutzmasken

Velbert. Das SFKM-Team in Velbert näht zur Vermeidung der Ansteckung mit dem Corona-Virus Mundschutze. Es gibt auch Stücke in ausgefallenem Design.

In der Schneiderei und Wäscherei des SKFM an der Heidestraße rattern ununterbrochen die Nähmaschinen. Das ist ein ganz beruhigendes Geräusch - und gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass hier konzentriert gearbeitet wird. Wo sonst Einkaufsbeutel, Mäppchen und Basarware hergestellt werden, geht es momentan ausschließlich um die Produktion von Behelfs-Mund-Nase-Masken. „Pro Tag können wir ungefähr 150 Exemplare herstellen, die Herstellung einer Behelfsmaske dauert je nach Stoffqualität zwischen sechs und acht Minuten“, berichtet Carmen Fischer, stellvertretende Fachbereichsleiterin und Schneidermeisterin. In dieser Zeitspanne wird Stoff geschnitten, angezeichnet, genäht und die Bänder werden befestigt.

Die Modelle sind bei 60 Grad waschbar

Blau-Weiß gepunktet: Auch so kann ein Mundschutz aussehen, den das SKFM-Team in der Heidestraße fertigt. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Auf Fischers Schreibtisch steht ein Computer – und direkt daneben eine Nähmaschine. „Ich koordiniere die Aktion, führe Telefonate, kümmere mich um Material und plane. Gemeinsam mit einer Kollegin habe ich außerdem das Design der Behelfs-Mund-Nase-Masken entworfen“, erzählt Fischer von ihrem neuen Alltag. Viele bunte Stoffe liegen in einem Nebenzimmer, aus denen sich wahlweise intensivgrüne, blassrosa oder gelbe Exemplare herstellen lassen - letztere sind zusätzlich noch mit ein paar Schafen versehen. „Wir arbeiten hier zu siebt, allerdings in Teilzeit“, so Fischer. „Das ist das Stammpersonal, die Erwerbslosen, die sonst hier qualifiziert werden, sind jetzt nicht da.“ Die, die da sind, arbeiten lösungsorientiert: Bereits dreimal wurde das Design der Behelfsmaske modifiziert, damit das Nähen schneller geht, ohne Qualität einzubüßen. Reine Baumwolle verwenden die Näherinnen, waschbar bei bis zu 60 Grad.

Keine Abgabe in großen Mengen

Die stellvertretende Fachsbereichsleiterin und Schneidermeisterin Carmen Fischer koordiniert die Aktion. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

„Bis jetzt haben wir für gemeinnützige, systemrelevante Einrichtungen produziert“, erzählt Carmen Fischer. Ab dem heutigen Montag können nun auch Privatpersonen per Mail Bestellungen aufgeben, in haushaltsüblichen Mengen und ohne Garantier auf die Lieblingsfarbe. „Wir achten schon auf geschlechtsrelevante Farben, ein Opa bekommt keine rosa Behelfsmaske“, beruhigt Fischer schmunzelnd. Was die Wartezeit angeht, bittet sie um Geduld: „Wir müssen erst einmal sehen wie groß die Nachfrage ist, die Kunden bekommen dann per Mail ihre Abholtermine mitgeteilt.“ So könnte auch der Bildung von Warteschlangen vorgebeugt werden

Abstand in den Räumen ist gewährleistet

Velbert Bestellung per E-Mail Bestellt werden können die Behelfs-Mund-Nasen-Masken per Mail unter folgender Adresse: bestellung@skfm-velbert.de Der Eingang der Mail wird auf jeden Fall bestätigt. In der Mail steht dann auch der Abhol-Termin. Das Team bittet um etwas Geduld Wann die SKFM-Secondhand-Läden in Velbert und Heiligenhaus wieder öffnen, steht noch nicht fest. In den nächsten Tagen wollen sich die Angestellten erst einmal voll und ganz auf das Nähen konzentrieren.

Und wie ist es so, die ganze Arbeitszeit hindurch nur noch ein einziges Produkt zu fertigen? „Da denken die Damen gar nicht drüber nach, die machen einfach. Zu helfen ist besser als auf dem Sofa zu sitzen und wir sind glücklich, im Team arbeiten zu können. Die Arbeiten innerhalb der Produktionskette können auch mal getauscht werden.“ Dank der vielen kleinen Räume, in denen jeweils nur eine Person arbeitet, sind Abstand und Infektionsschutz gewährleistet, über den Flur hinweg können schnell ein paar Worte gewechselt werden. Kommt doch ein zweiter Mensch in den Raum, tragen beide einen Mundschutz. Das einzige, an dem es fehlt, ist Gummiband mit einer Breite von fünf oder sechs Millimetern. „Das ist aufgrund langer Lieferzeiten derzeit schlecht zu bekommen“ erzählt Carmen Fischer und freut sich über Spenden: Die können jederzeit in den Briefkasten der Beschäftigungsgesellschaft an der Heidestraße 200 geworfen werden.

