Corona: Spezielle Praxen und Drive-In laufen reibungslos

Auto-Kennzeichen und persönliche Daten hat ein freundlicher DRK-Ehrenamtler, der unübersehbar unter einem knallroten Zeltling parat steht, schon gleich an der Einfahrt abgeglichen und gecheckt. Das Vorrücken geht fixer als befürchtet, und schon reicht Rolf Prüss den Tupfer, der fast so aussieht wie ein großer Q-Tip, nebst Aufbewahrungsröhrchen entgegen. „Bitte Zunge, Backen und Gaumen nicht berühren und bis hinten in den Rachen damit. Am Zäpfchen vorbei und dann schön drehen.“ Der spontane Würgereiz ist eindeutig, das war tief genug. Dann den Tupfer mit dem Abstrich ins Röhrchen packen, dem DRK-Mann zurückgeben, das war’s. Der Ablauf an der Drive-In-Probeentnahmestelle funktioniert reibungslos, genau wie nur wenige Schritte weiter auch in der Corona-Praxis am Standort Ratingen.

Mittwoch ist hier Feierabend

Mirco Nevermann vom DRK Ratingen begrüßt jeden Patienten persönlich und öffnet ihm die Tür zur Corona-Praxis. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Dort, auf dem Gelände des kreiseigenen Adam-Cüppers-Berufskollegs, sowie an und in seinem Hildener Kolleg hat der Kreis Mettmann mit Monatsbeginn angesichts steigender Zahlen bei Corona-Erkrankungs- und Verdachtsfällen seine Test- und Diagnose-Kapazitäten über die des Stützpunktes am ev. Krankenhaus in Mettmann hinaus beträchtlich erweitert. Zunächst um 120, später sogar auf insgesamt 250 pro Tag. Allerdings braucht der Kreis-Krisenstab für beide Kolleg-Standorte Ersatz, ist dort an diesem Mittwoch zwangsweise und unwiderruflich mittags Schicht am Schacht.

Gegebenheiten geradezu ideal

„Wir können das alles hier zuverlässig und strikt voneinander trennen“, beteuern beim Ortstermin in Ratingen Vertreter des Kreises und des hiesigen DRK-Kreisverbandes, zudem seien die Gegebenheiten für Praxis und Drive-In „geradezu ideal“. Etliche Eltern seien jedoch wegen der sukzessiven Wiederaufnahme des Unterrichts gegen den Weiterbetrieb Sturm gelaufen, „bis hoch ins Schulministerium“. Klar ist: An den beiden Städten möchte der Kreis festhalten.

Sicherheit und Vorsicht auf Schritt und Tritt

Petra Kerkhoff (li.) und Britta Kreklau managen zusammen die Anmeldung und noch Einiges mehr. Vor allem aber unterstützen sie die wechselnden Ärzte. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Schutzkleidung und -masken, Sicherheit und Vorsicht sind auf Schritt und Tritt das absolute A und O. Das fängt schon mit dem „Türöffner“ am Zugang zur Praxis an. Mirco Nevermann, Zugführer beim Ratinger DRK-Ortsverein, regelt die Abläufe, macht die Personalplanung, passt wie ein Luchs auf wirklich große Abstände auf, holt handverlesen die Besucher rein – und öffnet ihnen halt höchstpersönlich die Tür, damit ja niemand den Griff anfasst. Und am Empfang ist er auch jedes Mal sofort hinterher, reinigt postwendend gründlich mit Desinfektionsmittel die Theke. Das sei ihm mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, sagt Nevermann. Es sind zwar nicht lauter Corona-Verdachtsfälle, die die Praxis aufsuchen, aber ohne Grund kommt natürlich niemand hierher. Die Proben mit den Rachen-Abstrichen gehen zur Analyse in ein Düsseldorfer Labor. Ergebnisse gibt’s „nicht unter 48 Stunden“. Der Standort Mettmann ist übrigens eine reine Probenentnahme.

Termine gibt’s zumeist fix

Velbert Und so erfährt man das Test-Ergebnis Wer in einer Corona-Praxis untersucht und getestet wird, erhält sein Ergebnis – positiv wie negativ – vom Kreisgesundheitsamt. Erfolgt eine Testung in einer der Probeentnahmestellen (Drive-In) per Überweisung vom Hausarzt, so erhält grundsätzlich der Hausarzt vom Labor auch das Ergebnis und kann seinen Patienten informieren. Auch hier meldet sich allerdings bei einem positiven Ergebnis gesondert das Gesundheitsamt beim Erkrankten, um weitere Ermittlungen vorzunehmen. Die Corona-Praxis kann von Patienten mit telefonischer Voranmeldung aufgesucht werden. Die bisherige Rufnummer für Ratingen 02102 7112-500 bleibt trotz Standortwechsels bestehen.

Hinter der Glasscheibe der Anmeldung arbeiten Britta Kreklau, sonst Krankenschwester in der Helen-Keller-Förderschule, und Petra Kerkhoff, sonst im Kreis-Katasteramt. Die Leute seien überwiegend nett und verständig, erzählen sie, und beim Anruf bekomme man meistens noch am gleichen Tag einen Termin. Kreklau und Kerkhoff erledigen viel Organisatorisches, fungieren aber vor allem auch quasi als Sprechstundenhilfen der wechselnden Ärzte. Zwei bis drei niedergelassene Hausärzte der kassenärztlichen Vereinigung sind immer vor Ort; der Andrang ist zuletzt etwas abgeflaut, je 25 bis 30 Menschen kommen in die Praxis, beim Drive-In sind’s ähnlich viele.

Nicht mal eben vorbeifahren

Wichtig: Die Corona-Praxen in Hilden und Ratingen sind für Patienten gedacht, die entsprechende Symptome wie Fieber und Atembeschwerden haben. Beim Drive-In bleibt der Proband im Auto sitzen und macht den Abstrich, wie eingangs geschildert, selbst. Dort kann man aber nicht mal eben so spontan vorbeifahren, sondern der behandelnde Hausarzt muss dazu erst einmal eine Überweisung ausstellen.