Corona: Stadtbücherei Velbert ruft zu großer Malaktion auf

Ganz besonders Kinder und Familien sind von der veränderten Lebenssituation in Zeiten des Kontaktverbotes zum Schutz vor dem Corona-Virus betroffen. Freunde treffen, gemeinsam toben, spielen und lernen – all das ist für Kinder im Moment nicht möglich. Kinder aus anderen europäischen Ländern, wie Italien oder Frankreich, machen die gleichen Erfahrungen. Und sie hatten die Idee zu einer Regenbogen-Malaktion, die allen Menschen Hoffnung und Mut geben soll. Diese Idee unterstützt die Stadtbücherei Velbert mit ihrem Aufruf zum Mitmachen an einer großen Malaktion.

Maskottchen laden die Velbert Kinder ein

In der Zentralbibliothek in der Fußgängerzone in Velbert-Mitte prangt bereits ein riesengroßer Regenbogen und die beiden Bibliotheksmaskottchen Polli + Olli halten das „Alles ist gut“-Schild in die Höhe. Alle Velberter Kinder sind herzlich eingeladen, einen eigenen Regenbogen zu malen und diesen ins Fenster, an den Balkon oder die Haustüre zu hängen.

So können andere Kinder, die in Sichtweite wohnen oder zu einem Spaziergang oder Einkauf draußen sind, den Regenbogen sehen und erkennen, dass alle Kinder in der gleichen Situation wie sie selbst sind. Und sicher ist: über die bunten Zeichen der Solidarität freuen sich nicht nur die Kinder, sondern alle Menschen!

Malvorlage auf der Homepage der Bücherei

Wer eine Regenbogen-Malvorlage mit Polli+Olli haben möchte, findet diese auf der Homepage der Stadtbücherei www.stadtbuecherei-velbert.de. Ansonsten heißt es: Ran an die Farbkästen und tolle, bunte Regenbögen gemalt. Und auch im Internet soll es bunt werden: Wer mag, kann ein Foto seines Regenbogenbildes per E-Mail an stadtbuecherei@velbert.de senden; gerne auch mit Namen und Alter versehen. Alle Bilder werden dann auf der Facebook-Seite der Stadtbücherei in einer Bildergalerie veröffentlicht.