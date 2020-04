Corona: Sternekoch in Velbert bietet Eis zum Mitnehmen an

Neviges. Sternekoch Sascha Stemberg bietet am Wochenende Eis zum Mitnehmen an. Mit diversen anderen Aktionen trotzt die Familie Stemberg der Corona-Krise.

Kreativ der Corona-Krise trotzen: Seine Gäste mit selbst entworfenen Eisspezialitäten zu verwöhnen, das hatte Sternekoch Sascha Stemberg schon seit Monaten vor – allerdings stilvoll mit Silberlöffelchen auf der Terrasse. „Tja, dann kam alles anders. Aber wir machen weiter und gehen da positiv durch.“ Wie alle Restaurants, ist auch das Gasthaus Stemberg an der Kuhlendahler Straße für Gäste zurzeit geschlossen. Aber gejammert wird nicht: Dann gibt’s eben das selbst kreierte Limonen-Sorbet mit Gin und das Creme-Eis von karamelisierter weißer Schokolade im Pappbecher zum Mitnehmen: Am Samstag und Sonntag, jeweils von 13 bis 17 Uhr, steht auf dem Restaurant-Parkplatz ein nostalgischer kleiner Eiswagen. Mit dem Auto heranfahren, Becher gegen Geld eintauschen, losschlemmen. „Es ist ein Experiment, mal gucken, wie es läuft“, sagt der Sternekoch, und Vater Walter Stemberg nickt: „Wir tun hier alles, um unsere 20 Mitarbeiter halten zu können. Das hier ist natürlich für die ganze Branche eine Katastrophe.“

Sahne und Milch von den Biohöfen

Hier ist alles selbst gemacht: Das Schild hat Tochter Lina gemeinsam mit Mama Coren Stemberg gemalt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Neben den beiden Eissorten, an denen Sascha Stemberg mit viel Vergnügen „lange gebastelt hat“, wie er erzählt, sind drei weitere Sorten des kleinen, feinen Eisladens „Creme Eis“ aus Wuppertal im Angebot: Erdbeere, dunkle Schokolade und Haselnuss. Sascha Stemberg: „Die Jungs sind klasse, die stellen auch meine beiden Sorten jetzt für das Wochenende her. Mein Eis machen wir ja sonst selbst, aber in diesen Mengen ist das schwierig.“ Die Qualität sei bei allen Sorten erstklassig. „Milch und Sahne kommen von den Biohöfen aus dem Windrather Tal, das Erdbeereis besteht aus frischem Fruchtpüree. Alles ohne jegliche Chemie.“ Ein Becher mit 140 Millilitern, das entspricht etwa zwei Riesenkugeln, kostet 3,90 Euro.

Eine Box für den Grillabend

Velbert Vorbestellungen per Telefon Das Gasthaus Stemberg, Kuhlendahler Straße 295, wird von Sascha Stemberg in fünfter Generation geführt. Abholzeiten für sämtliche Speisen inklusive der Grillbox: Am Wochenende von 12 bis 18.30 Uhr, von Montag bis Mittwoch 16 bis 18.30 Uhr. Donnerstag ist Ruhetag. Vorbestellungen unter 02053 5649 oder per E-Mail. Das Kontaktformular mit der Mailadresse findet sich auf der Homepage www.haus-stemberg.de.

Der Eiswagen, der vorerst nur an diesem Wochenende auf dem Parkplatz steht, ist nur eine von vielen Aktionen, mit denen die Familie Stemberg der Krise mit neuen Ideen begegnet. So kann man sich zum Start in die Grillsaison am Eingang des Restaurants eine „Barbecue Box“ abholen: Die Grundbox enthält Würstchen, selbst gemachte Saucen und einen großen Beutel Pflücksalat. Je nach Geschmack und Geldbeutel kann der Gast dann noch mit diversen Steaksorten und Desserts aufsatteln. Neu sind auch die „Schmankerl für die Vorratskammer“: Entweder im Glas, zum Beispiel Spargelcremesuppe, oder auch Köstlichkeiten vakuumverpackt, immer pro Portion.

Der Sternekoch bleibt Perfektionist

So sieht die Grundversion der Grillbox aus, der Inhalt kann je nach Geschmack und Geldbeutel ergänzt werden. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Schon seit Wochen bietet der Sternekoch zudem seine „Take Away-Karte“ mit wöchentlich wechselndem Angebot an. „Dass wir ganz am Anfang so schnell reagieren konnten, haben wir auch der Firma Schaaf zu verdanken, die haben uns innerhalb von 24 Stunden mit Kartons für den Transport versorgt“, erzählt Walter Stemberg. Sterneküche zum Mitnehmen – eine besondere Herausforderung für einen Perfektionisten wie seinen Sohn: „Das war ja alles Neuland. Ich muss zum Beispiel den Garpunkt anders bestimmen. Es soll zum einen alles warm sein, aber auch schön aussehen.“ Hand in Hand hat die Familie Stemberg mit ihrem Team bisher alle Widrigkeiten gewuppt. So hat Tochter Lina (7) gemeinsam mit Mama Coren die bunte Werbetafel für die Eisaktion gemalt, inklusive rotem Herzchen – da kann ja gar nichts mehr schief gehen.