Velbert Apostelkirche wird geöffnet

Die evangelische Gemeinde Dalbecksbaum öffnet in der Zeit vom 6. bis 13. April, also in der Karwoche und über Ostern, die Apostelkirche am Berg von 10 bis 12 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, im Kirchraum zu beten oder auch eine Kerze anzuzünden, für die, die es schwer haben in diesen Tagen, denen man für ihren Einsatz danken möchte, für einen selbst und alle, die einem am Herzen liegen.

Die evangelische Gemeinde in Mitte überträgt weiter in Internet auf Youtube unter „Evangelisch in Velbert“ Gottesdienste. An diesem Sonntag, 5. April, predigt Pfarrer Christopher Preis.