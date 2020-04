Corona: Unterricht im Ausnahmezustand beginnt heute

Der Schulbetrieb in den weiterführenden Schulen in Velbert wird am Donnerstag wieder aufgenommen. Zehntklässler, die kurz vor der Fachoberschulreife stehen und Abiturienten, die bald ihre Klausuren schreiben, können wieder in die Lehranstalten kommen. Doch von normalem Schulalltag ist das Ganze noch weit entfernt.

Dabei ist es teils eine sehr große Zahl von Schülern, die zurückkommen. So etwa bei der Gesamtschule in Velbert-Mitte. Denn für die Zehntklässler herrscht Präsenzpflicht, während es den Abiturienten freigestellt ist, zu kommen. „Bei uns sind es 176 Zehntklässler und etwa 90 Abiturienten“, sagt Jürgen Rodermund, stellvertretender Leiter der Gesamtschule-Mitte. Die Zehntklässler erhalten Unterricht in den Hauptfächern und werden dazu in kleine Lerngruppen aufgeteilt.

Zwei Drittel der Lehrer sind im Einsatz

„Wir haben die größten Klassenräume rausgesucht und werden dort unterrichten“, sagt Rodermund weiter. Von den insgesamt 130 Lehrern der städtischen Gesamtschule werden etwa zwei Drittel im Einsatz sein, die übrigen gehören wegen ihres Alters oder Vorerkrankungen einer Corona-Risikogruppe an. Die Pädagogen werden zum einen für den Unterricht für die nun kleineren Lerneinheiten benötigt, aber auch für die Aufsicht. Die Lehrer achten darauf, dass die Jugendlichen immer genügend Abstand voneinander halten, sie immer einzeln das Schulgebäude betreten und auch wieder verlassen und sofort nach Betreten der Schule müssen die Hände gewaschen werden.

Nur einzeln in die Toilettenräume

Toilettengänge dürfen nur einzeln erfolgen. Die Schule empfiehlt den Schülern, einen Mundschutz zu tragen. Türklinken, Fensteröffner sowie Tische werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert. „Die momentane Schülerzahl lässt sich auch unter Coronabedingungen unterrichten, sollten allerdings die Neunt- und Zwölftklässler wie geplant ab Mai hinzukommen, wird es sowohl personell als auch räumlich eng“, so Rodermund.

Schulleiter Conrad Aust rechnet mit 40 bis 50 Schülern ab Donnerstag im NEG. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Nur in Kleinstgruppen

Deutlich weniger Schüler werden im Nikolaus-Ehlen-Gymnasium aufschlagen. „Ich rechne mit 40 bis 50 Abiturienten, die freiwillig kommen“, sagt Schulleiter Conrad Aust. Sie werden sich in Kleinstgruppen mit dem Fachlehrer ihres jeweiligen Prüfungsfaches treffen. Es werden nie mehr als 35 Schüler im Gymnasium sein. Auch hier gelten natürlich sämtliche Abstands - und Hygieneregeln. Die Schule darf nur durch einen Hintereingang betreten werden, alle Türen stehen offen, damit die Klinken nicht berührt werden müssen. Im NEG gilt sowohl für Lehrer als auch für Schüler ab sofort Maskenpflicht.

„Viele der Abiturienten sind sehr verunsichert durch die Coronakrise, haben Ängste. Für sie ist der Kontakt zu ihren Lehrern nun sehr wichtig“, sagt Aust, weniger aus fachlichen denn aus moralischen Gründen.

Die Realschule Kastanienallee wird sich Donnerstag auch wieder mit Leben fülle, zumindest mit etwas. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Erster Schultag nach langer Pause

Die Schule beginnt auch für die Zehntklässler der Realschule Kastanienallee. Für rund 130 Jungen und Mädchen wird es der erste Schultag nach langer Pause sein.

Die einzelnen Klassen werden für jeweils zwei Schulstunden unterrichtet, die Zeiten sind so gelegt, das sich die verschiedenen Klassen nicht begegnen. Die Schüler werden in Lerngruppen zu jeweils zwölf Jungen und Mädchen aufgeteilt, damit die Abstandsregeln aufrecht erhalten werden können.

Einbahnstraßenregelung am Berufskolleg

Auch am Berufskolleg Niederberg geht es am Donnerstag wieder los. Hier werden rund 160 Schülerinnen und Schüler am Start sein, erklärt Schulleiter Frank Flanze. Etwa die Hälfte sind Vollzeitschüler, die in diesem Schuljahr ihre Prüfung zur Fachhochschulreife ablegen werden, die übrigen sind Berufsschüler, die im Sommer ihre Ausbildung beenden. Auch hier werden die Klassen in mehrere Arbeitsgruppen aufgeteilt. Das Schulgelände ist zur Einbahnstraße geworden, so dass sich die Schüler auf dem Gelände nicht begegnen.