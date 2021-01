Corona: Velbert beklagt zwei weitere Tote

Velbert/Kreis Mettmann Insgesamt sind im Kreis Mettmann acht weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Sonntag (3. Januar, 12 Uhr) wieder mehr "labortechnisch bestätigte Fälle" einer Infektion mit dem Corona-Virus - und zwar sowohl für den Kreis Mettmann als auch für Velbert. Zudem gibt es weitere Todesopfer zu beklagen: Ein 77- und ein 89-Jähriger Velberter starben, damit erhöht sich die Zahl der Toten in Velbert nun auf 68 (Freitag: 66). Im Kreis sind inzwischen 299 Menschen nach einer Infektion gestorben (Freitag: 291).

Als aktuell nachweislich infiziert gelten in Velbert momentan 220 Menschen (218 am Freitag), 471 sind in Quarantäne (456 am Freitag). Im Krankenhaus werden 30 Velberterinnen und Velberter behandelt (29 am Freitag), als genesen gelten mittlerweile 1943 (1942 am Freitag).

Kreisweit gibt es laut Gesundheitsamt akuell 1136 nachweislich Infizierte (Freitag: 1089), als wieder gesund gelten 9524 (Freitag: 9467). Die Inzidenz liegt bei 137,8.