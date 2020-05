Corona: Velberter ADFC-Mitglieder liefern Lesefutter aus

Der Lieferservice für Pizza und Co gehört für viele Menschen zum Alltag, in Velbert gibt es ab Dienstag nächster Woche (2. Juni) aber auch einen Lieferservice für Lesefutter. Zusammen mit der ADFC-Ortsgruppe Velbert (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) startet die Stadtbücherei jetzt die Aktion „Bücher auf Rädern“.

Die Idee dazu hatte Büchereileiterin Ulrike Motte, die von einem ähnlichen Service in Hattingen gehört hatte. „Viele Menschen können oder wollen wegen der Corona-Pandemie nicht in die Räume der Bücherei kommen, haben aber dennoch gerade jetzt viel Zeit zum Lesen“, sagt die Bibliotheksleiterin. Sie telefonierte mit Bernd Zielke vom örtlichen ADFC, der sofort begeistert war von der Idee.

Für Menschen, die das Haus schlecht verlassen können

Das Angebot richtet sich nur an Menschen, die momentan schwer das Haus verlassen können. „Wir wollen keineswegs Menschen, die keine Lust haben, sich auf den Weg in die Bücherei zu machen, ihre Bücher frei Haus liefern“, beton Zielke.

Werbefleyer machen auf die Aktion aufmerksam. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Anruf in der Bücherei

Wie funktioniert das neue Angebot? Die bedürftigen Leser wenden sich dienstags und donnerstags in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr an ihre Bibliothek und geben ihre Bestellung auf. Das können Bücher, CDs, DVDs oder auch Spiele sein, maximal jedoch fünf Medien. Die werden in Stofftaschen verpackt und dem ADFC übergeben. Der ADFC listet im Netz auf, welche Fahrten zu unternehmen sind und die Mitglieder tragen sich für die Touren ein. Insgesamt zehn Mitglieder habe sich zu dem Botendienst bereit erklärt. Die tragen dann die Bücher aus. „Die Bücher müssen aber kontaktlos direkt an den Büchereikunden übergeben werden, dürfen nicht in de Briefkasten gesteckt oder beim Nachbarn abgegeben werden“, betont Zielke.

Ausgelesene Bücher können mitgenommen werden

„Der Bote kann dann auch ausgelesene Bücher gleich wieder mitnehmen und in der Bücherei abgeben,“ fügt Motte hinzu. Wie viele Kunden den Dienst in Anspruch nehmen werden, kann die Bücherei nicht abschätzen. „Da sind wir mal gespannt“, so Ulrike Motte. Auf jeden Fall ist der Service kostenlos, die ADFC-Mitglieder steigen ehrenamtlich auf’s Lieferrad.

Bücher per Telefon bestellen Zweimal pro Woche können Bücher für die Fahrradkuriere bestellt werden. Dienstags in der Bücherei in Langenberg (02052 912239) und in der Zentralbibliothek in Velbert-Mitte (02051 262281). Donnerstags können dann in Neviges (02053 912214) und in der Zentralbibliothek (s.o.) neuer Lesestoff, Hörspiele, Filme und Spiele geordert werden.

Auch Velberter, die noch keinen Büchereiausweis haben und momentan nicht in die Bibliothek kommen wollen, können den Service nutzen. „Da stellen wir dann Leihausweise per Telefon aus“ sagt die Bibliotheksleiterin.

ADFC kann auf sich aufmerksam machen

Für den Fahrradclub ist diese Aktion auch ein Mittel, um auf sich aufmerksam zu machen. Vor kurzen konnte der Club wieder die erste Radtour nach der Coronapause unternehmen. Und auch der monatliche Radlertreff in der Gaststätte Dampflok soll am morgigen Mittwoch, 27. Mai stattfinden unter Coronabedingungen selbstverständlich.

Touren mit Kontaktbeschränkungen

Auch bei den ADFC-Touren gelten die Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften. Teilnehmer müssen sich im Vorfeld einer Tour für die Tour anmelden. Die Radler müssen vor Antritt der Tour Name, Adresse und Telefonnummer hinterlegen. Die Daten werden aus Datenschutzgründen nach Ablauf der Saison vernichtet. Touren sind auf maximal 10 Teilnehmer beschränkt. Es wird vorerst keine Einkehr geben, auch wenn die Örtlichkeiten ggf. geöffnet sind. Alle Hygienevorschriften sind einzuhalten, so muss beispielsweise die gesamte Radtour kontaktlos durchgeführt werden, Abstände sind einzuhalten und Fahrräder dürfen nicht getauscht werden.