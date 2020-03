Corona: Velberter Einzelhändler und Lokale arbeiten weiter

Die Velberter Einzelhändler müssen kreativ werden – wenn aufgrund von Corona die Geschäfte geschlossen bleiben, gibt es andere Möglichkeiten, um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben.

Bestellungen per WhatsApp bei Brummbär

Brummbär in Velbert lässt Kunden auf Facebook virtuell durch die Regale stöbern und anschließend bestellen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Besonders viel über legt haben sich die Inhaber und Angestellten der Buch- und Spielzeughandlung Brummbär. Bestellungen sind dort ab sofort per WhatsApp möglich unter 0176 55282152. Die Lieferung der bestellten Waren in Velbert und Umkreis ist ab einem Warenwert von 30 Euro kostenlos. Und weil der Onlineshop (zu finden auf https://brummbaertipp.wordpress.com) überwiegend Bücher zeigt, haben sich die „Brummbären“ noch etwas ausgedacht: „Wir stellen Euch Fotos unserer Regale auf Facebook, in denen Ihr ganz in Ruhe stöbern könnt“, heißt es auf Facebook. Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr ist Kontakt telefonisch, per Email, Facebook und Instagram möglich.

Reparatur-Service von Schallowetz geöffnet

Auch der Service von „Musik Schallowetz“ geht weiter. Zwar ist auch dieses Geschäft bis auf weiteres geschlossen, Bestellungen, die online auf www.ep.de/schallowetz/unser-service getätigt werden, werden aber nach Hause geliefert. Außerdem bietet Schallowetz zu den gewohnten Öffnungszeiten auch Telefon-Service an, Beratung und Bestellung sind möglich unter 02051 4457. Und noch etwas könnte für Beruhigung bei etlichen Kunden sorgen: „Der Kundendienst für Vor-Ort-Reparaturen bleibt im Einsatz“, heißt es auf der Homepage.

Reservierte Ware bei Trip & Travel abholen

„Trip & Travel“ in Velbert ist erreichbar, wer Waren vorbestellt hat, kann die nach vorherigem Anruf auch abholen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Wir sind natürlich weiterhin für Sie per Telefon und E-Mail erreichbar und freuen uns auch weiterhin Ihre Bestellungen entgegennehmen zu dürfen“, heißt es auf der Homepage von Trip und Travel. Auf www.trip-und-travel.de finden sich weitere Informationen zum Vorgehen des Teams um Sabine und Jens Holten, die sich im übrigen eins wünschen: „Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr mit einigen Anschaffungen auf uns wartet, bis wir wieder öffnen dürfen. Es würde uns sehr helfen!“ Wer zwischenzeitlich angezahlte oder reservierte Ware benötigt, kann unter 02051 52060 Kontakt aufnehmen.

Tüller macht Räder fit für den Frühling

Ganz geschlossen hat das Stoffgeschäft „Farbenfrech“ – „Bleibt gesund und kreativ“, wünscht Inhaberin Mandy Brückerhoff ihren Kundinnen und Kunden auf Facebook. In den Kommentaren wünschen sich manche eine Möglichkeit zum Online-Kauf und wären dementsprechend auch bereit, Versandkosten zu tragen.

Das Ladenlokal vom Zweiradshop Tüller ist geschlossen, die Werkstatt jedoch weiterhin geöffnet. Zwecks Terminabsprachen bittet das Team um Kontaktaufnahme unter 02051 253408. „Wir finden eine Lösung, damit ihr weiterhin mobil bleibt“, versprechen Christian Tüller und Team. Sowohl ein Lieferservice als auch die Möglichkeit, Räder wieder fit für den Frühling machen zu lassen, stehen zur Verfügung. Mehr Informationen gibt es auf www.zweiradshop-tueller.de.

Möglichkeiten, die Einzelhändler weiter zu unterstützen, gibt es also durchaus, ein kurzer Blick ins Internet oder auf Facebook bringen schnell die notwendigen Auskünfte.

Eine Internetseite für Velbert

Für Velbert gibt es eine Internetseite auf der sich alle Geschäfte und Lokale der Stadt finden, die online oder telefonisch Bestellungen aufnehmen. Die Seite heißt supportyourlocalsvelbert.de. Hier finden sich auch Imbissbuden, die auf Bestellung liefern oder bei denen die Speisen abgeholt werden können.

Bei den Geschäften, die online liefern ist beinahe für jede Lebenslage etwas dabei. Mehrere Blumenhändler und Gartenbauunternehmen bieten ihre blühenden Produkte an, bei Weinhändlern kann der eine oder andere gute Tropfen bestellt werden und ein Autoteileanbieter liefert, wenn der fahrbare Untersatz Macken haben sollte. Und sollte das passende Werkzeug für die Reparatur fehlen, auch hier gibt es einen Lieferservice. Und sollte es zuhause langweilig werden, auch ein Handarbeitslädchen liefert online und ein Stoffladen bietet ebenfalls seine Ware an.