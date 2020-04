Corona: Velberter klagen öfter wegen Kündigung und Gehalt

Vor dem für Velbert und Heiligenhaus zuständigen Arbeitsgericht Wuppertal klagen seit Mitte März 2020 mehr Beschäftigte wegen Kündigungen oder um Gehalt und Arbeitslohn als vor der Coronavirus-Krise. Darüber informierte das Gericht auf Anfrage.

Die Zunahme der Verfahren lasse sich noch nicht beziffern, spürbar sei sie aber bereits, erläuterte der Sprecher des Hauses, Richter Ronald Hansel. Zuletzt hatten Vertreterinnen und Vertreter der Automobil-Zulieferindustrie öffentlich über massive Schwierigkeiten bei ihren Geschäften und im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Produktion berichtet.

Verzicht auf fast den gesamten Besuchsverkehr

Das Arbeitsgericht mit Sitz im Gerichtszentrum Wuppertal und wöchentlichen Gerichtstagen im Amtsgericht Velbert an der Nedderstraße verzichtet seit Beginn der allgemeinen Kontakt-Reduzierungen am 16. März 2020 auf fast seinen gesamten Besuchsverkehr. Sitzungen gab es einen Monat lang gar nicht, sie sollen ab dem 28. April wieder anlaufen. Dabei musste das Gericht lückenlos Rechtsschutz und Verfahrensrechte der Beteiligten garantieren. Klägerinnen und Kläger ohne Anwalt erhalten derzeit über die Internet-Seiten des Gerichts Formulare - zum Ankreuzen von Textbausteinen.

Verfahren wird beibehalten

Damit braucht man kein Gerichtsbüro aufsuchen und kann sich etwa gegen eine Kündigung wehren oder ausstehenden Lohn und Papiere einfordern. Das Verfahren hat sich so gut bewährt, dass es noch einige Zeit beibehalten wird, sagt Gerichtssprecher Hansel – zumindest bis die Ansteckungsgefahr nachlässt. Es habe seit der Einführung niemanden gegeben, der Fragen zu den Formularen persönlich klären musste. Hansel: „Alle sind gegebenenfalls mit einer telefonischen Anleitung zurecht gekommen.“

Velbert Fragebogen im Internet Das Arbeitsgericht Wuppertal informiert auf seiner Internetseite www.arbg-wuppertal.nrw.de. Vordrucke für die wichtigsten Klage stehen auf der Webseite zur Verfügung: Lohnforderung, Herausgabe von Lohnsteuerkarte, Arbeitsbescheinigung oder Sozialversicherungsausweis, Kündigungsschutz. Anwälte und der gewerkschaftliche Rechtsschutz übernehmen alles nötige für ihre Mandanten beziehungsweise Mitglieder.

In den meisten Arbeitsgerichtsverfahren sind ohnehin Anwälte tätig oder der Rechtsschutz der Gewerkschaften. Klagen ohne Anwalt kommen aber in geschätzt einem Fünftel der Fälle vor.

Das auch für Velbert zuständiger Arbeitsgericht Wuppertal ist im Justizzentrum am Eiland beheimatet. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

„Wir verhandeln gerne“

Auf den Fragebögen des Arbeitsgerichts steht jeweils gleich dabei, was die Betroffenen kopieren und mit einsenden müssen. In den dann folgenden Verfahren gab es während der strengeren Einschränkungen nur schriftlichen Austausch: Die Richterinnen und Richter machten Vorschläge, wie sich die Beteiligten einigen können. Die konnten darauf antworten. Das habe in einigen Fällen gut funktioniert, sagt Ronald Hansel.

Für die übrigen Verfahren werde es in den nächsten Wochen Termine geben. Ein Prozess sei vielfach einfacher, wenn die Parteien miteinander sprechen können. Es betreffe emotionale Bereiche, erläutert Hansel, und ergänzt: „Wir verhandeln natürlich gern, das muss man auch mal sagen. Es hat uns gefehlt.“

Mit Abstand und Sicherheitsvorkehrungen

Die nun wieder beginnenden Sitzungen laufen mit Abstand und Sicherheitsvorkehrungen. Zwischen den Terminen sollen Lücken bleiben, damit sich weniger Besucherinnen und Besucher auf den Gerichtsfluren begegnen müssen. Die aufgeschobenen Sitzungen von März und April werden in den kommenden Wochen abgearbeitet, sagt Ronald Hansel. Bei nun kommenden, neuen Verfahren würden die Beteiligten voraussichtlich keine Verzögerung bemerken: Es werde ebenso schnell gehen, wie vor der Kontaktreduzierung.