Corona: Velberter produziert hygienische Einkaufstaschen

Gerhard Leiendecker ist ein kreativer Kopf – ein bisschen so wie Daniel Düsentrieb. Er hat dauernd neue Einfälle im Kopf, die er sofort in die Tat umsetzen muss. Der neueste Einfall des Velberter Tüftlers: Die hygienische und umweltfreundliche Einkaufstasche.

Die Idee kam ihm schon vor längerer Zeit beim Einkaufen, wie er erzählt: „Ich mache es schon länger so, dass ich die Griffe vom Einkaufswagen nicht anfasse, weil dort jeden Tag so viele Leute mit ihren schwitzigen oder schmutzigen Händen anpacken. Deshalb habe ich diese Tasche entwickelt, die man über den gesamten Griff legt.“ So werden die Hände nicht direkt auf den Wagen gelegt, sondern auf den vorgezeichneten Handdruck der Tasche. Es werde ja schon „viel für die Hygiene getan“, aber das sei noch eine bessere Idee, so Leiendecker.

So soll die Tasche funktionieren. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Ursprünglich entwickelte der Schlossstädter die Einkaufstasche nur für sich und seine Frau für die private Nutzung – mittlerweile will er seine Idee aber auch unter die Leute bringen: „Ich kann mir vorstellen, dass auch andere Leute daran interessiert sind. Vor allem auch wegen des Coronavirus. Wer Interesse hat, der kann sich gerne bei mir melden.“

Fan-Lights waren sein Verkaufsschlager

Die Tasche soll aber nicht nur Bakterien und Viren abhalten, sondern ist auch umweltfreundlich, erklärt der Erfinder: „Sie ist aus 100 Prozent Baumwolle. Dadurch, dass man sie natürlich auch mehrmals zum Einkaufen nutzt, ist sie gut für die Umwelt.“

Dass Leiendeckers Ideen gut ankommen, das weiß er: „Mein größter Hit waren die Fan-Lights. Davon habe ich hunderttausende verkauft und verleihe ja auch immer das Goldene Fan-Light. Das haben schon große internationale Stars bekommen. Für die „Wetten, dass...?“-Ausgabe mit Michael Jackson damals hat das ZDF viele davon gekauft.“ Die Fanlichter werden noch heute auf viele Konzerten genutzt, so der Velberter. Für dieses Jahr plane er die letzte Verleihung.

Velbert Die Taschen Wer Interesse an der Tasche hat, der meldet sich am besten telefonisch bei Gerhard Leiendecker unter 01773776644 oder schreibt eine E-Mail an info@werbehit24.de. Sie kostet 1,95 Euro. Der Erfinder hat sich eine besondere Aktion ausgedacht: „Die ersten zehn Leute, die sich bei mir melden, kriegen eine Tasche gratis. Die verschicke ich dann. So etwas habe ich früher nicht gemacht, aber aus gegebenem Anlass denke ich, dass da vielleicht Interesse besteht.“

Die nächste Idee liegt schon auf dem Schreibtisch

Obwohl die Einkaufstasche erst jetzt vertrieben werden soll, tüftelt Leiendecker bereits an neuen Ideen. Als nächstes Projekt nimmt er sich etwas besonders großes vor: „Ich habe schon eine richtig gute Idee. Und zwar können damit 50 Prozent der LKW-Unfälle verhindert werden. Das liegt alles hier fertig schon auf meinem Tisch. Daraus will ich eine Riesensache machen.“ Details möchte der Kreativkopf aber noch nicht verraten. Auch das Thema Stau beschäftigt den Tüftler: „Auch da habe ich schon was im Kopf, wie man das reduzieren könnte“, so Leiendecker.

Immer bereit für neue Sachen

Wie er an sein kreatives Hobby gekommen ist, weiß Leiendecker selbst gar nicht so genau: „Das kommt immer auf den Moment an. Manchmal fällt mir etwas auf und dann fange ich sofort an, das umzusetzen. Ich bin immer bereit für neue Sachen und wenn ich etwas habe, dann setze ich das auch konzentriert um.“