Corona: Velberter Senioren sind noch nicht geimpft worden

In Velbert ist noch in keinem Seniorenheim geimpft worden und auch in den nächsten Tagen stehen keine Termine an.

In den Velberter Seniorenheimen ist noch kein Bewohner geimpft worden. Und auch in den nächsten Tagen wird es keine Impftermine in der Schlossstadt geben. Dies teilte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein jetzt auf WAZ-Anfrage mit. Im Kreis Mettmann seien aber bereits 1330 Dosen verimpft worden, die in acht Einrichtungen geliefert worden seien.

Kreise stellen Listen zusammen

Die Kommunen bzw. Kreise geben vor, in welcher Reihenfolge geimpft werden soll. "Der Kreis hat der KV alle Einrichtungen aufgelistet, die Prioritäten erfolgen nach bestimmten Kriterien wie Altersschnitt, Pflegegrad und Anteil von dementen Bewohnern" erläutert Daniela Hitzemann, Sprecherin des Kreises Mettmann. Auch die Seniorenheime müssten vorbereitet sein, so müssten die Einverständniserklärungen von den Bewohnern oder ihren Betreuern vorliegen. Erst dann könne geimpft werden.

Impfdosen werden beim Gesundheitsministerium beantragt

Die KVNO erfragt bei diesen Einrichtungen die konkrete Zahl der Impfwilligen und kommuniziert die Voraussetzungen für die Impfungen vor Ort. Sie beantragt anschließend auch die Zahl der benötigten Dosen an das NRW-Gesundheitsministerium, das die Lieferung des Impfstoffs direkt zu den Einrichtungen koordiniert. Für den vereinbarten Impftermin stellt die KV mobile Teams aus Impfärzten und Helfern zusammen, die die Einrichtungen aufsuchen. Bevorzugt sollen aber die Hausärzte des jeweiligen Seniorenheims die Impfungen vornehmen.

Warten auf grünes Licht

Einen Hausarzt hat beispielsweise auch das Alloheim Bergisch Land in der Forststraße bereits für die Impfung gewinnen können. Auch die Einwilligungserklärungen lägen vor, so Einrichtungsleiter André Dravenau - von den Bewohnern wollen sich 73 Prozent impfen lassen, vom Personal sogar 80 Prozent. Selbst der Kühlschrank für die Impfdosen sei vorbereitet. Jetzt fehlt nur noch das grüne Licht der KVNO.

Impfstoff muss aufbereitet werde

Der zugelassene Impfstoff von Biontech/Pfizer muss bei -70 Grad Celcius

aufbewahrt und vor der Impfung aufbereitet werden. Einrichtungen wie Senioren- und Altenpflegeheime würden entsprechend dem gemeldeten Bedarf direkt durch einen vom Land NRW bestellten Spediteur mit den Impfdosen und dem Impfmaterial beliefert, so die KVNO Der Basisimpfstoff kommt in sogenannten „Vials“ an, Durchstechflaschen, die Impfstoff für fünf Dosen enthalten. Das Impfteam bereitet den Impfstoff direkt in der Einrichtung auf und macht ihn gebrauchsfertig.

Eine Woche haltbar im Kühlschrank

Der gebrauchsfertige Impfstoff hält sich bei Kühlschranktemperatur rund eine Woche. Er kann zum Beispiel für weitere Beschäftigte und Bewohnerinnen und Bewohner verwendet werden, bei denen eine Impfung zum Impftermin z. B. aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war.

Neuer Impfstoff notwendig

Für Menschen ab 80 Jahren, die in den eigenen vier Wänden wohnen, aber nicht

mobil sind, gilt, dass eine Impfung nur durch ein mobiles Team bzw. einen

entsprechenden Hausbesuch erfolgen kann. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass

der entsprechende Impfstoff auch geeignet ist für aufsuchende Verimpfungen. Dies ist beim BionTech/Pfizer-Impfstoff nicht der Fall. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.