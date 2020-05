Corona: Velberterin sammelt für Aktion „Spiel mit Abstand“

Ihre drei Kinder im Alter zwischen zwölf Wochen und fünf Jahren halten Kristina Jost (43) ordentlich auf Trab. Die Nevigeserin liebt Kinder – und möchte, dass es jetzt in der Corona-Krise auch anderen möglichst gut geht. Wie zum Beispiel den Kindern und Jugendlichen der Jugendhilfe der Bergischen Diakonie Aprath. Unter dem Motto „Spiel mit Abstand“ sammelte sie in ihrer knappen Freizeit Spenden für 22 Badminton-Sets. Übergeben wurden sie im Heilpädagogisch-Psychotherapeutischen Zentrum der Diakonie.

Jede Wohngruppe hat ein eigenes Set

Durch Pfarrerin Stefanie Stute (Mitte) bekam Kristina Jost den Kontakt zur Jugendgruppe der Bergischen Diakonie. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Es gibt ja 22 Wohngruppen, und jetzt hat jede Gruppe ein Set“, freut sich Kristina Jost. Den Kontakt zu der Einrichtung bekam die engagierte 43-Jährige durch Pfarrerin Stefanie Stute, die als Seelsorgerin in der Jugend-Einrichtung tätig ist. „Ich hab ordentlich getrommelt, und das ist jetzt natürlich ein schönes Ergebnis“, so Kristina Jost. Was ihr wichtig ist: „Ich bin sicher, dass es diesen Kindern dort gut geht. Aber jetzt haben sie noch eine Möglichkeit mehr, sicher und mit Spaß Sport zu machen.“ Auch Renate Zanjani, Zentrale Unternehmenskommunikation, findet die Aktion „super“. Es sei toll, dass Menschen, denen es gut geht, in Zeiten wie diesen an ihre Mitmenschen denken.

Sportgeschäft machte mit

An der Aktion beteiligte sich auch Sport Klose: Das Velberter Fachgeschäft gab die Sets zu einem Vorzugspreis ab und stellt zudem jetzt für weitere Einrichtungen für die Aktion „Spiel mit Abstand“ eine Spendenbox auf. Wer bei „Spiel mit Abstand“ mitmachen möchte oder wem vielleicht weitere Einrichtungen einfallen: einfach per E-Mail mit Kristina Jost in Verbindung setzen. Die Adresse lautet: kristina@mscologne.de. Die Nevigeserin freut sich auf Anregungen.