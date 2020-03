Corona-Virus: Zwei bestätigte Fälle im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann. Der Verdachtsfall in Velbert war vorerst nicht bestätigt. Neuen weitere Verdachtfälle gibt es zudem im Kreis Mettmann.

Im Kreis Mettmann gab es am Freitag zwei bestätigte Corona-Fälle – beide in Erkrath. Die Testergebnisse für den Verdachtsfall in Velbert standen zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch aus. Darüber hinaus gibt es neun weitere begründete Verdachtsfälle (drei in Ratingen und sechs in Erkrath, die sich überwiegend aus den Kontakten zu den Erkrankten ergeben). Die Betroffenen wurden zuhause abgesondert. Weitere Maßnahmen sind zunächst nicht erforderlich. Bei allen Verdachtsfällen stehen die Testergebnisse noch aus.

Service-Telefon geschaltet

Ein Service-Telefon des Kreises (02104/993535) nimmt allgemeine Fragen aus der Bevölkerung entgegen und dient als Clearingstelle für Bürger, die glauben, eventuell infiziert zu sein. Mitarbeiter des Service-Telefons ermitteln, ob ein klärungsbedürftiger Verdachtsfall anzunehmen ist und die Person einer weiterführenden Diagnose zugeführt werden sollte. Der Kreis hat am Evangelischen Krankenhaus in Mettmann eine zentrale Anlaufstelle für diagnostische Untersuchungen geschaffen. Die sollte nicht ohne vorherigen Kontakt mit dem Servicetelefon aufgesucht werden. Weitere Nachrichten aus Velbert lesen Sie hier.