Corona: Wallfahrtseröffnung wird im Velberter Dom übertragen

Eine Wallfahrtseröffnung ohne Pilger, aber mit großem technischen Aufwand – damit auch zuhause mitgefeiert werden kann: Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und Wallfahrtsleiter Daniel Schilling werden am Freitag, 1. Mai um 18.30 Uhr eine nicht öffentliche heilige Messe im Mariendom feiern und die Wallfahrtskerze entzünden. Das Domradio überträgt den Gottesdienst live im Radio und mit Bild im Internet auf www.domradio.de. Um 18 Uhr wird der Rosenkranz gebetet und anschließend die heilige Messe gefeiert.

Die älteste Wallfahrt nördlich der Alpen

Der Mariendom ist nach dem Kölner Dom die zweitgrößte Kirche im Erzbistum Köln. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

Die Wallfahrt zum Gnadenbild der Gottesmutter Maria geht auf das Jahr 1681 zurück. Damit ist sie die älteste Wallfahrt zur „Immaculata“ nördlich der Alpen. Im Jahr 1680 vernahm Pater Antonius Schirley im Franziskanerkloster zu Dorsten während seines Gebetes vor einem unscheinbaren Bildchen, das die Heilige Maria als lmmaculata zeigte, eine Stimme mit der Aufforderung: „Bring mich nach dem Hardenberg, da will ich verehret sein!“ Da die Stimme auch eine wunderbare Krankenheilung weissagte, übersandte der Pater das Marienbild den Franziskanern in Neviges. Davon hörte der schwerkranke Fürstbischof von Paderborn und Münster, Ferdinand von Fürstenberg, und kam am 25. Oktober 1681 zur Dankwallfahrt nach Neviges. Der dokumentierte Besuch des Bischofs gilt offiziell als Beginn der nunmehr fast 340 Jahre alten Marienwallfahrt. Das diesjährige Wallfahrtsmotto lautet übrigens passenderweise : „Ich bin da, wo du bist!“ Als es im letzten Jahr entstand, hatte niemand etwas von der Corona-Krise geahnt. Umso aktueller ist es jetzt: Die Pilger dürfen zur Wallfahrtseröffnung nicht kommen, also kommt die Wallfahrt ins Wohnzimmer.

Herausforderung für das Team

Domradio.de überträgt am 1. Mai aus drei verschiedenen Kirchen des Erzbistums Köln Gottesdienste live im Web-TV: Morgens um 8 Uhr aus dem Kölner Dom, dann aus dem Altenberger Dom und eben um 18.30 Uhr aus dem Mariendom in Neviges. Daher ist der Gottesdienst auch dieses Mal nicht wie üblich vormittags. „Natürlich ist das für uns in dieser Situation ein sehr hoher Aufwand, den wir da am ersten Mai betreiben. Aber wir stellen uns der Herausforderung gerne“, erläutert Domradio.de- Geschäftsführer Carsten Horn.

Der Mariendom in Neviges ist der größte Marienwallfahrtsort im Erzbistum Köln. Der von Gottfried Böhm entworfene kühne skulpturale Bau bietet 6000 Besuchern Platz und ist nach dem Kölner Dom die zweitgrößte Kirche im Erzbistum Köln. Ab dem zweiten Mai-Wochenende soll es unter Einhaltung der hygienischen Bestimmungen auch wieder öffentliche Gottesdienste geben, so Pastor Daniel Schilling.