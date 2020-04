Corona: Wie man nun in Velbert die Freizeit verbringen kann

Velbert. In Velbert ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Doch bevor es zu Hause langweilig wird, hier ein paar Tipps, was jetzt noch alles geht.

Auch in Velbert ist ein großer Teil des öffentlichen Lebens zum Stillstand gekommen. Viele Ausgeh-Orte sind geschlossen. Und obwohl das in der jetzigen Situation wie ein Luxusproblem wirkt, kommt da in den eigenen vier Wänden doch schnell Langeweile auf. Um ihr auch über die Feiertage wenigstens ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir Vorschläge gesammelt.

Lesen

Einfach mal lesen – gerade jetzt, wenn das öffentliche Leben fast zum Stillstand kommt, eine gute Option. Foto: Patrick Pleul / dpa

Obwohl es doch so schön ist, vernachlässigen es viele Menschen in ihrem Alltag: lesen. Bücher lassen uns in verschiedene Realitäten eintauchen und unsere eigene in Velbert vergessen – was im Moment vielleicht nicht allzu schlimm ist. Wie wäre es zum Beispiel mit Karina Sainz Borgos’ jüngst erschienenem Debütroman „Nacht in Caracas“ oder einem Klassiker wie Hemingways Kurzgeschichten-Sammlung „Schnee auf dem Kilimandscharo“?

Kreativ sein

Wie auch immer sie sich ausdrücken mag: Jeder Mensch hat eine kreative Ader. Für manche ist es das Komponieren eines Stücks am Klavier, andere Menschen malen gerne, wieder andere schreiben Gedichte oder Kurzgeschichten. Hobbys, für die im Alltag wenig Zeit bleibt, können jetzt endlich wieder hervorgeholt werden. Und vielleicht erwächst daraus sogar mehr: Das Manuskript, das man schon immer an einen Verlag schicken wollte, sich aber nie zu schreiben getraut haben. Jetzt ist wohl der Moment dafür.

Haus, Wohnung, Terrasse und Garten auf Vordermann bringen

Egal ob Sie in Mitte, Neviges oder Langenberg leben: Eine Wohnung oder ein Haus werden Sie ziemlich sicher bewohnen, auch wenn Sie vielleicht weder Terrasse noch Garten haben. Doch alles, was Sie besitzen, kann jetzt auf Vordermann gebracht werden: Die Zeit ist gekommen, endlich mal die von den Motten zerfressenen Hemden aus den Neunzigern wegzuwerfen oder den Schrank zu putzen, den man doch immer mal putzen wollten. Gut kombinierbar ist das Ganze auch mit der vorangegangenen Kategorie: Warum nicht beim Terrasse putzten kreativ sein und die angegrünten Wände mit Schablonen bemalen?

Raus gehen

Das Wochenende soll schön warm werden. Nach den langen Tagen im Home Office und zuhause fällt vielen die Decke auf den Kopf – alle wollen raus. Dabei sollten man ebenfalls kreativ sein und nicht die Hotspots aufsuchen. Man bleibt besser in der bekannten Umgebung und spaziert über die versteckten Nebenwege, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Oder aber man geht früh morgens oder in den Abendstunden raus,

Sport

Ab in denn Keller oder in die Abstellkammer und nehmen Sie ihn ins Auge, diesen sicheren Bestandteil eines jeden deutschen Haushaltes: den Heimtrainer. Erinnern Sie sich noch, wie Sie ihn vor zehn Jahren mit jeder Menge guter Vorsätze gekauft haben? Jetzt ist der Zeitpunkt, um die verstaubten Vorsätze hervorzuholen und sich auf den Heimtrainer zu schwingen. Haben Sie sogar einen Garten? Umso besser: Wie wäre es bei dem wunderbaren Wetter an diesem Wochenende mit Federball mit dem Partner oder einer Runde Fußball mit dem Kind. Vielleicht ist jetzt sogar der Moment, etwas ganz Neues anzufangen: Yoga, zum Beispiel.

Filme schauen

Natürlich erst, wenn der Sport getan ist. Mittlerweile gibt es jede Menge Streaming-Dienste (Netflix, Amazon Prime Video und so weiter), die viele verschiedene Filme und Serien anbieten: Wie wäre es etwa mit „Narcos“, der wilden Geschichte rund um den Drogenbaron Pablo Escobar? Oder „You“, der relativ neuen und beliebten Serie über einen Stalker und Serienmörder? Anspruchsvollere Inhalte bietet zum Beispiel der Fernsehsender Arte auf seinem YouTube-Profil. Dort kann man fast all seine Dokumentation, Filme und Reportagen ansehen – nur über die Schloss-Stadt findet sich erstaunlicherweise nichts in der Arte-Mediathek. Trotzdem: Hinsetzen und vom Amazonas-Delta ins indische Varanasi gleiten.

Innovativ werden

Corona: Raus in den Garten Einen kleinen Garten anlegen: Der Frühling ist da, jetzt können die Pflanzen, die den Winter drinnen verbringen mussten, wieder draußen eingepflanzt werden. Und wer weiß, vielleicht haben einige sogar Ableger, die in einen neuen Blumentopf gepflanzt werden können, und die mit mehr Sonnenstunden immer größer werden. Um die Kinder zu beschäftigen, kann der Topf wunderbar bemalt werden.

Wem all das nicht reicht, der kann sogar in Velbert seine Imagination schweifen lassen: Tic-Tac-Toe mit der Schildkröte am Aquarium-Fenster, Fußball mit Stoffball gegen die eigene Katze oder sogar das gemeinsame Singen vieler verschiedener Hochhaus-Bewohner zu einer bestimmten Uhrzeit. Die Gedanken sind zum Glück immer frei – auch in Velberter Corona-Zeiten.