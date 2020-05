Corona: Zum evangelischen Gottesdienst in Neviges anmelden

Neviges. In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde beginnen am Montag, 18. Mai, die Anmeldungen für den Gottesdienst in der Stadtkirche.

In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde kann man sich ab Montag, 18. Mai, für den ersten öffentlichen Gottesdienst in der Stadtkirche anmelden: Er wird am Sonntag, 24. Mai, 10.15. Uhr von Pfarrer Detlef Gruber gehalten. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich, ab Montag, 18.5. Mai ist die Telefonnummer 02053-5032652 erreichbar. Auf dem Anrufbeantworter müssen die Gottesdienstbesucher dann ihren Name, Adresse und Telefonnummer hinterlassen.

Gemeindebüro öffnet wieder

Die Stadtkirche im Herzen von Neviges ist 2016 aufwändig restauriert worden. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Diese Angaben sind unbedingt erforderlich, weil eine Liste der Anwesenden erstellt werden muss. Aufgrund der Sicherheitsvorgaben können maximal 32 Personen an dem Gottesdienst teilnehmen, alle müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen, gemeinsames Singen ist vorerst nicht möglich. Die Gottesdienste werden auch weiterhin als Video aufgenommen und auf dem YouTube-Kanal „Ev. Kirche Neviges“ eingestellt . Das Gemeindebüro in der Siebeneicker Straße 5 wird ab Dienstag, 19. Mai, wieder öffnen: Wie gehabt dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr, sowie donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr. Dabei müssen natürlich Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Die Wahl des neuen zweiten Pfarrers durch das Presbyterium erfolgt am Sonntag, 17. Mai um 10.15 Uhr dagegen noch in einem nicht-öffentlichen Gottesdienst. Zur Wahl in Aussicht genommen ist Pfarrer Lars Reinhardt aus Ohrdruf in Thüringen. Der Wahlgottesdienst wird aufgezeichnet und über „YouTube“ ins Netz gestellt.