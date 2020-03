Corona: Zweiter Todesfall in Velbert durch Virus-Infektion

In Velbert gibt es einen zweiten Coronatoten zu beklagen. Eine 84-jährige Velberterin mit beeinträchtigtem Immunsystem ist am Sonntag an den Folgen der Corona-Infektion verstorben. Dies war der insgesamt fünfte Todesfall im Kreis zu beklagen. Am Dienstag war ein 81-jähriger Velberter an den Folgen der Infektion gestorben.

Darüber hinaus vermeldet das Kreisgesundheitsamt für den Sonntag 320 Corona-Erkrankungsfälle und 511 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 32, in Haan 23, in Heiligenhaus 3, in Hilden 19, in Langenfeld 49, in Mettmann 39, in Monheim 24, in Ratingen 53, in Velbert 65 und in Wülfrath 13.

Hohe Dunkelziffer vermutet

Nach wie vor gilt, dass davon ausgegangen werden muss, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum Einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum Anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte und eine entsprechende Zahl von Verdachtsfällen eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

Und einen positiven Zwischenstand möchte das Kreisgesundheitsamt auch weitergeben: Inzwischen konnten 36 Personen als geheilt aus der Überwachung entlassen werden.