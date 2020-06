Die Gartenfreunde Bonsfeld trotzen dem Kleingärtner-Klischee

Es gibt viele Klischees und Vorurteile gegenüber Kleingärtnern - den spießigen Nachbarn von nebenan. Bei den Gartenfreunden Bonsfeld in Langenberg wird jedoch bewiesen, dass das meist spießige Bild vom Rentner mit seiner Gartenzwergsammlung längst überholt ist. „Hier ist es freier und ein individueller als woanders“, erklärt Jürgen Boltscho. Er ist zusammen mit Jens Bork seit zwei Jahren Vorsitzender des seit 20 Jahren bestehenden Vereins. Mit 91 Parzellen ist es die größte Gartenanlage in Velbert. Der Eingang ist dennoch zwischen den Häusern an der Bonsfelder Straße ein bisschen versteckt. „Einige Leute wussten lange gar nicht, was für ein Stückchen Natur sie hier direkt um die Ecke finden.“, stellt Jens Bork fest. Er selber war vor vier Jahren auch überrascht, als er das entdeckt und sich hier später eine Parzelle angemietet hat.

Bei den Gartenfreunden tollen viele Kinder

Die Gartenfreunde in Bonsfeld sind ein bunt gemischter Verein. Der zweite Vorsitzende Jürgen Boltscho meint: „Hier ist Leben“. Besonders bei den vielen Familien unter den Kleingärtnern sei immer etwas los. So wie bei den Brüdern Malik (2) und Junus (5), die mit sichtlichem Spaß munter die Kirschen in Omas Garten verputzen. „Ich bin gerne hier“, erzählt Junus glücklich. Seine Tante ergänzt lachend: „Da gibt es immer so Leckereien.“ Außerdem, so meint sie, sei die Atmosphäre in der Gartenanlage unter den Mitglieder einfach schön.

Verliebt nicht nur in ihr kleines, grüßes Paradies: Isabel Cienia und Markus Heinemann wollen in zwei Wochen heiraten. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Das Wetter am Wochenende ist jetzt zwar nicht ganz so toll und sommerlich gewesen wie die Wochen zuvor, doch den Gartenfreunden ist das ganz recht. Jens Bork: „Wir haben uns nach Regen gesehnt.“ Da es sich nicht um einen offiziellen Kleingarten handelt, haben die Mitglieder kein fließendes Wasser und keinen Strom. Ein großes Problem scheint das in der Regel aber nicht zu sein. Solarzellen auf den Dächern speichern den Strom und Regentonnen das Wasser. „Wenn in Langenberg Stromausfall ist, dann kann ich hier autonom Leben.“, ergänzt Boltscho mit einem Zwinkern.

Die Warteliste ist lang

Wenn man sich bis hierhin im Labyrinth der Gärten noch nicht verirrt hat, kommt man auf die große Festwiese, auf der regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. „Das jährliche Sommerfest wäre sogar heute gewesen.“, sagt der Vorsitzende Bork ein bisschen wehmütig. Da hat Corona ihnen allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Im Zusammenhang mit Corona gibt es auch andere Nachrichten aus der Anlage: Alle Parzellen sind belegt, „und es gibt eine sehr gefüllte Warteliste“, so Boltscho. Die beiden Vorsitzenden sind fast täglich hier, viele andere Mitglieder auch. „Das hat man in den letzten drei Monaten richtig gemerkt.“, meint Bork. „Leute die man sonst alle paar Wochen sieht, hat man täglich gesehen.“

Zurückziehen und sich entspannen

Kein Kleingartenverein Bei den Gartenfreunden Bonsfeld handelt es sich nicht um einen Kleingartenverein im klassischen Sinne, sondern um einen Verein von Kleingärtnern. Das heißt, dass das Kleingartengesetz bei den Hobbygärtnern nicht greift. Im Verwaltungsdeutsch handelt es sich bei der Anlage nämlich um „Grabeland“. Bei Interesse: Die Gartenfreunde Bonsfeld sind erreichbar per E-Mail unter gf.bonsfeld@web.de oder unter 0152 54090819.

Eine Gartenparzelle ist besonders in den vergangenen Wochen und Monaten offensichtlich ein guter Ausgleich gewesen. Einen Ausgleich hat auch der Vorsitzende Jens Bork vor vier Jahren gesucht, als er hier angefangen hat. „Etwas abseits von der Arbeit, ein Ort zum zurückziehen“, überlegt er. An die Verantwortung als Vorsitzender hat er da noch nicht gedacht. „Da geht natürlich einiges an Zeit drauf“, erzählt er, doch am Ende mache es ihm auch Spaß. Nächstes Jahr sind wieder Vorstandswahlen, wie es dann aussieht, weiß er noch nicht. Eines ist dagegen klar: Im Sommer geht die „kleine grüne Oase“ - wie Boltscho sie beschreibt - versteckt am Hang zwischen ein paar Langenberger Häusern wieder in vollem Glanz der Natur auf.

Weitere Bilder unseres Fotografen von den Gartenfreunden Bonsfeld finden Sie im Netz : waz.de/staedte/velbert/langenberg