Die Inzidenz im Kreis Mettmann bleibt stabil bei 155

Die Zahl der Infektionen in Velbert hat wieder leicht zugenommen.

Kreis Mettmann. Während die Inzidenz in Kreis Mettmann sogar ganz leicht gesunken ist, hat die Zahl der Corona-Infizierten wieder leicht zugenommen.

Die Inzidenz im Kreis Mettmann ist am Mittwoch mit 155,1 stabil geblieben (Vortag: 157,8). Die Zahl der Infizierten hat jedoch zugenommen von 1206 auf 1241. Auch in Velbert gibt es mehr registrierte Virenträger, nämlihc 274, am Dienstag waren es 264. Die anderen Kreisstädte: Erkrath 98, Haan 65, Heiligenhaus 111, Hilden 154, Langenfeld 138, Mettmann 122, Monheim 78, Ratingen 138 und Wülfrath 63.

Es gibt acht weitere Todesopfer: Verstorben sind eine 82-jährige Frau, eine 101-jährige Frau und ein 68-jähriger Mann aus Velbert; ein 83-jähriger Mann und eine 83-jährige Frau Erkrath, eine 92-jährige Frau aus Heiligenhaus, einen 61-jährige Frau aus Monheim sowie ein 82-jähriger Mann aus Mettmann. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.