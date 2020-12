Die Velberter wünschen sich ihr normales Leben zurück

Velbert Zum Jahreswechsel fallen die Wünsche der Velberter, die wir befragt haben, eher bescheiden aus. Sie hoffen vor allem auf Normalität.

"2020 wird mein Jahr.“ Davon war der ein oder andere am Anfang dieses Jahres noch überzeugt von. Im Laufe des Frühjahrs zeichnete sich jedoch ab, dass es für die allermeisten Leute nicht der Fall war. Lockdown im Einzelhandel, geschlossene Restaurants und Bars, voller Einsatz in den Krankenhäusern. Vieles, was vorher selbstverständlich war, war es in Pandemie nicht mehr. Wie ist denn jetzt die Stimmung zum Jahreswechsel, was wünschen sich die Velberter für 2021? Wir haben sie gefragt.

Ohne Vorsätze ins neue Jahr

Diandra Schönhoff wünscht sich nichts, außer gesund zu bleiben. Vorsätze für das neue Jahr hat sie keine. „Das stresst einen nur.“ Ihre sechsjähriger Tochter Leni muss kurz überlegen, ob sie sich etwas wünscht. Nächstes Jahr kommt sie in die Grundschule. „Ein Prinzessinnenschloss.“ Ihre Mutter muss lachen, bis zu ihrem Geburtstag müsse sie sich noch ein wenig gedulden und Weihnachten war ja schließlich auch erst vor kurzem.

Gesundheit im Mittelpunkt

So schön ein Prinzessinnenschloss auch wäre, für die meisten Leute steht die Gesundheit im Mittelpunkt. Das Ehepaar Sieglinde und Siegfried Kehrmann hält sich mit seinen sozialen Kontakten in den letzten Monaten sehr zurück. „Wir gehen nur in den Wald mal spazieren oder zum Einkaufen in die Stadt,“ berichtet das Ehepaar. Für das das nächste Jahr wünschen sie sich, „dass Corona vorbei geht und wir wieder mit unseren Enkeln und Freunden zusammen sein können.“ Andererseits: „Anderen geht es noch schlechter, wir kommen eigentlich ganz gut damit klar," erklärt Kehrmann.

Nur das Übliche

Positiv blicken die beiden auch auf die kommenden Impfungen. Das sieht auch Student Christopher Frieling ähnlich. Ein bisschen Normalität wünscht sich wohl jeder zurück. „Ach das Übliche“, antwortet er schmunzelnd auf die Frage nach seinen persönlichen Wünschen. „Frieden, Freude, gutes Essen.“ Und Lothar Häger wünscht sich, dass mal wieder eine Hubertusmesse in Neviges gefeiert werden kann.

Nicht nach Plan verlaufen

Auch für viele andere junge Menschen ist das Jahr nicht so ganz nach Plan verlaufen. „Mal wieder feiern gehen wäre schön,“ sagt ein Schüler. Da fällt ihm auf, dass es auch in der Schule schwierig war. „Ein halbwegs normales Abitur wäre gut, auch fehlen mir die ganzen Abschiedsfeierlichkeiten, Anfang des Jahres ist ja auch schon unsere Abschlussfahrt ausgefallen.“ Eine Freundin ergänzt: „Generell mal wieder in den Urlaub wäre toll.“ Ebenso würde sie den Sport im Verein vermissen. Wobei sie auch eingestehen muss, dass es gerade andere Probleme gibt. Einen Vorsatz für das neue Jahr gibt es trotzdem schon: „Ich will meinen Führerschein machen.“

Traditionen zum Jahreswechsel

Erst einmal muss das Jahr aber noch zu Ende gehen. Für den Jahreswechsel selbst gibt es viele Traditionen. Eine ist es beispielsweise, sich nach dem jährlichen Silvesterkarpfen eine der Schuppen des Fischs in den Geldbeutel zu legen. Die Form und das glitzernde Aussehen der Schuppe erinnert an eine Geldmünze und so soll dem Aberglaube nach im kommenden Jahr immer Geld vorhanden sein. Fischhändlerin Kerstin Grzesinski berichtet: „Viele fragen danach.“

Bräuche statt Böllern

Andere Bräuche wie das Wachs- oder Bleigießen erfreuen sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit. Wer also dieses Jahr vernünftigerweise auf das Böllern verzichtet, der muss nicht ganz ohne Traditionen und Aberglaube auskommen und wenn alles gut geht, kriegen die Velberter ihren Wunsch nach einem Stückchen mehr Normalität im nächsten Jahr erfüllt. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.