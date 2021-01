Die VHS schärft in Velbert ihr Online-Profil und baut es aus

Die Volkshochschule (VHS) Velbert/Heiligenhaus nimmt derzeit in keiner ihrer Geschäftsstellen - hier der Standort in Velbert an der Nedderstraße - persönliche Semester-Anmeldungen entgegen. Aber es gibt genügend andere Wege.

Velbert/Heiligenhaus Das Frühjahr-Semester der VHS Velbert/Heiligenhaus steht in den Startlöchern. Es gibt 400 Kurse mit 13.000 Unterrichtseinheiten.

Im neuen Programmheft der Volkshochschule (VHS) Velbert/Heiligenhaus fehlt das sonst gewohnte Vor- bzw. Geleitwort - in diesem Fall zum bevorstehenden Frühjahr-Semester 2021. Stattdessen geht es unter dem Motto "Gehen Sie mit uns online!" sofort in die Vollen. Und das heißt in Zeiten und unter den speziellen Bedingungen der Corona-Pandemie: ab in die VHS-Cloud mit einer Auswahl aus 16 verschiedenen Kursen aus dem großen bunten Strauß der neuen Offerten. Möchten Sie in Velbert immer auf dem Laufenden sein? Dann abonnieren Sie doch einfach unseren kostenlosen Newsletter.

400 Kurse stehen zur Wahl

Der Anteil der Online-Kurse sei mittlerweile auf 15 Prozent geklettert, berichtet Rüdiger Henseling, "und das mit steigender Tendenz." Das Gesamtvolumen des neuen Semesters, das Anfang Februar startet, beziffert der VHS-Direktor (seit 2011) auf rund 400 Kurse mit insgesamt knapp 13.000 Unterrichtseinheiten. WAZ-Leser haben das frisch gedruckte Programmheft kürzlich wieder huckepack mit ihrer Zeitung bekommen.

Flexibilität als Tugend unerlässlich

Das Virus fordert vor allem eine große Portion an Flexibilität. Sie ist das A und O im VHS-Alltag und seit dem ersten Einschnitt im letzten März als Tugend einfach unerlässlich. "Der Lockdown hat uns direkt beim Start des Frühjahr-Semesters 2020 erwischt", blickt Henseling zurück und erinnert sich "an die ersten Online-Gehversuche". Nun, die VHS ist ganz offensichtlich zunehmend laufsicherer geworden. "Im November hat's uns noch einmal getroffen. Da hat vergleichsweise Vieles schon merklich besser geklappt." Zuletzt im Herbst-Semester habe man zwei Drittel aller geplanten Kurse mit gut und gerne 10.000 Unterrichtseinheiten durchgeführt, bilanzieren die Verantwortlichen, und zusätzlich noch kurzfristig 24 Online-Kurse mit weiteren 400 Einheiten eingeschoben.

Partner der Schlüsselregion

Einen hohen Stellenwert haben bei der hiesigen VHS auch die speziellen Angebote für die Firmen und Mitgliedsunternehmen des Verbundes der Schlüsselregion, zuletzt auch besonders für deren Azubis. Einen digitalen Aufschwung, so heißt es weiter, hätten auch die zahlreichen Vortragsreihen mit Fachärzten der Kliniken Essen-Mitte erlebt. Und weil sich Corona-bedingt daheim ganz andere, ungewohnte Lebensbedingungen ergeben, wurden u.a. rasch auch Online-Sprechstunden für Kinder und Eltern "maßgeschneidert".

Mehr als nur eine Sprache lernen

Natürlich gibt es weiterhin das Präsenz-Lernen, und zwar nicht nur im morgendlichen und im Außenbereich, so beispielsweise bei Yoga, Bogenschießen und Meditation im Freien hinter dem Hardenberger Schloss. Oder bei den pflanzen- und naturkundlichen Exkursionen wie dem Hofbesuch beim Milchbauern Greshake. Nein, hohe Teilnehmerzahlern kommen nicht zuletzt bei den Deutschkursen für Flüchtlinge zustande, die weitaus mehr als reines Lernen sind, die auch dem Tag eine Struktur geben, Kultur vermitteln und Verständnis füreinander wecken sollen. Angesichts 400, ja sogar 500 Teilnehmern musste die VHS örtlich ausweichen, Eingänge und Pausenzonen verschiedenfarbig markieren, Hilfspersonal einspannen. 19 Kurse seien so durchgezogen worden, siebenfach mit erfolgreichem Abschluss, die meisten Teilnehmer hätten die Prüfungen bestanden. Und sieben neue Kurse gehen jetzt an den Start.

Weiterbildungsbedarf nimmt zu

"Sobald wir dürfen", kündigt Rüdiger Henseling an, "gibt es wieder Präsenz-Schulabschlusskurse und auch einen neuen Kurs für Tagesmütter und -väter." Außerdem stellt er aufgrund der sehr hohen Nachfrage einen Neustart des Babysitter-Führerscheins in Aussicht. Nach seiner Auskunft ist der "Weiterbildungsbedarf in Corona-Zeiten enorm gewachsen." Das macht die VHS auch an einer Vielzahl von Beratungen zu Bildungsscheck und -prämie fest. Apropos: Im Frühjahr ist jetzt auch Bildungsurlaub angesagt. So zum Thema Yoga, zu Tabellenkalkulation, mit Spanisch A 1 sowie zu Yoga und Meditation.

Teilnehmer bekommen Online-Unterstützung

"Die VHS hilft telefonisch jedem, das auszuprobieren, keiner soll Angst davor haben, jeder bekommt von den Mitarbeitern Unterstützung", sagt der Chef des großen kommunalen Weiterbildungsträgers auf Nachfrage, was man denn als Kunde für die Teilnahme an digitalen Offerten an Vorwissen bzw. Equipment mitbringen müsse. Man sollte ein größeres Handy oder Mobiltelefon haben mit einem nicht zu kleinen Display. "Schön wäre ein Laptop oder iPad. Je besser und größer nämlich der Bildschirm ist, umso komfortabler und schöner ist das Ganze auch." Zudem seien ein stabiles Wlan bzw. eine zuverlässige Internet-Verbindung erforderlich. Die Volkshochschule nutze die Plattform Zoom und die VHS-eigene, bundesweite Cloud. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch folgende Erfahrung des Dozenten-Teams: "Es ist erstaunlich, welche und wie viele Vorurteile gegenüber Älteren herrschen. Die Jüngeren tun sich mit Online aber oft viel schwerer."

Anmeldungen ab sofort möglich

Anmeldungen nimmt die VHS ab sofort wahlweise online über ihre Homepage www.vhs-vh.de, per E-Mail an info@vhs-vh.de oder auch telefonisch unter der Rufnummer 02051/94960 entgegen. Darüber hinaus können Buchungen schriftlich über das Anmeldeformular - auf Seite 77 des neuen Programmheftes - erfolgen.

Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Corona-Schutzbestimmungen sind die VHS- Geschäftsstellen in beiden Städten für den Publikumsverkehr geschlossen, so dass persönliche Anmeldungen vorerst nicht wie gewohnt möglich sind.