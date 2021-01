Digitalunterricht mit Startschwierigkeiten - auch in Velbert

Velbert Seit Montag werden alle Velberter Schüler digital unterrichtet. Serverüberlastungen haben Anfang der Woche zu Schwierigkeiten geführt.

Mittlerweile, so teilt die Leiterin der Gesamtschule Velbert-Mitte, Antje Häusler, mit, seien die Probleme mit der IServ-Plattform jedoch behoben. "Nach anfänglicher Überlastung bei Videokonferenzen am Montag ist das Problem seit Mittwoch gelöst, jeglicher Unterricht kann nun aus der Distanz erteilt werden." Gabriele Commandeur, Schulleiterin am Geschwister-Scholl-Gymnasium, dagegen ist noch nicht ganz zufrieden mit der technischen Stabilität des Tools, manchmal sei der Ablauf etwas holprig und Probleme ließen sich auch nicht immer sofort beheben.

iSERV und Moodle stark frequentiert

Vor allem in Nordrhein-Westfalen werden die Lernplattformen IServ oder auch Moodle besonders häufig genutzt, auf denen Videokonferenzen stattfinden und Lehrer ihren Schülern Dokumente zur Verfügung stellen können, umgekehrt können Arbeitsblätter, Bilder und Videos an die Lehrenden weitergegeben werden.

Nach Startschwierigkeiten gut aufgestellt

Allein IServ unterstützt 4500 Schulen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg. Der Geschäftsführer des Servers, Jörg Ludwig, hatte die Entstehung der Probleme durch mangelnde Serverkapazitäten zurückgewiesen, es sei am Montagmorgen lediglich aufgrund einer fehlerhaften Einstellung zu Schwierigkeiten bei der Einwahl in Videokonferenzen gekommen. Das Berufskolleg Niederberg dagegen nutzt in erster Linie die Lernplattform Moodle - alle 1850 Schüler greifen auf diese nun täglich, ebenfalls nach einigen Startschwierigkeiten, zurück. "Wir haben seit Beginn der Pandemie kontinuierlich Erfahrungen mit verschiedenen Varianten des Digitalunterrichts gesammelt und sehen uns jetzt gut aufgestellt", erklärt Schulleiter Frank Flanze.

Leitfaden für Distanzunterricht

Antje Häusler von der Gesamtschule Velbert-Mitte ist mit dem Verlauf des Distanzunterrichtes als solchem bislang ebenfalls sehr zufrieden. Dies liege auch an dem Leitfaden für den Distanzunterricht, den die Schule bereits im Dezember erarbeitet hatte, und auf den alle Beteiligten - Lehrer, Schüler, Eltern - jederzeit über die Homepage zurückgreifen können.

Lehrer haben iPads vor Weihnachten erhalten

Geregelt ist darin unter anderem, zu welchen genauen Zwecken Videokonferenzen angesetzt werden, wie oft die individuelle Einzelförderung, etwa durch Sonderpädagogen digital stattfindet und in welcher Form Hausaufgaben - zum Beispiel schriftlich als JPG oder PDF-Datei oder als Worddokument - an den Lehrer gesandt werden. "Die Schüler sind in der Nutzung mittlerweile geschult und auch die Lehrkräfte haben bereits vor den Weihnachtsferien neue iPads zur Verfügung gestellt bekommen und arbeiten nun damit", erklärt die Schulleiterin.

Manche Schüler noch nicht ausgestattet

Allerdings: Noch immer gibt es auch an der Gesamtschule Schüler ohne private Endgeräte. "Der Schulträger hat hier die Zusage getätigt, diese zu beschaffen. In der Zwischenzeit erhalten die betroffenen Schüler Aufgabenpakete von ihren Klassenlehrern, die entweder postalisch zugesandt werden oder in Einzelterminen an der Schule abgeholt werden", erläutert Antje Häusler. Ihre Kollegin Gabriele Commandeur kennt sogar Fälle, in denen die Schüler in ihrem Zuhause nicht auf ein bestehendes WLAN-Netz zurückgreifen können. "Diese Schüler nutzen ihr Handy oder kommen in die Schule, um sich Aufgaben ausdrucken zu lassen."

Notbetreuung ohne Unterricht

Übrigens: Auch die Kinder, die in den Velberter Schulen notbetreut werden, erhalten dort keinen Präsenzunterricht - sie arbeiten, genau wie alle anderen, mit den Möglichkeiten und Materialien des Distanzunterrichts. Wie viele Eltern von der Notbetreuung Gebrauch machen, variiert von Tag zu Tag: Am Geschwister-Scholl-Gymnasium wurden am Montag etwa 17 Fünft- und Sechstklässler betreut, am Nicolaus-Ehlen-Gymnasium vier, an der Gesamtschule Neviges 16, an der Gesamtschule Velbert-Mitte drei und an der Martin-Luther-King-Schule gab es gar keine Anmeldungen.

