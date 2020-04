Ein Drittel der Firmen im Kreis Mettmann hat Kurzarbeit

„Die Kurzarbeit ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Die Planungen der Arbeitgeber betreffen mehr als 65.000 Menschen und damit rund ein Drittel aller Beschäftigten im Kreis Mettmann“, berichtet Karl Tymister. Einerseits zeigten diese hohen Zahlen, wie hart die Corona-Krise die Wirtschaft getroffen habe, sagt der Chef der Agentur für Arbeit Mettmann. Andererseits seien sie aber auch ein gutes Zeichen: „Kurzarbeitergeld ist ein Instrument, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu sichern.“

Tatsächlicher Umfang noch nicht bekannt

Bis zum 26. April sind laut Agentur von 4486 Betrieben entsprechende Anzeigen eingegangen. Wie viele Beschäftigte tatsächlich im Neanderland kurzarbeiten, wird jedoch erst in einigen Monaten sicher feststehen, ebenso wie das Ausmaß der ausgefallenen Arbeit: Die Unternehmen haben drei Monate Zeit, hierzu die Abrechnungslisten einzureichen und damit die Erstattung des Kurzarbeitergeldes zu beantragen.

Viel schlimmer als bei der Finanzkrise

„Leider kann auch die Kurzarbeit nicht alle Arbeitsplätze retten“, sagt Karl Tymister. Foto: Agentur für Arbeit

Besonders deutlich wird die Dimension beim Vergleich mit den Auswirkungen der Finanzkrise. In 2009 hatten kreisweit 1081 Firmen für 26.414 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Vor allem exportorientierte größere Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und nahe stehende Branchen wie die Logistik. Heute sind es hingegen fast sämtliche Branchen und auch viele kleine Unternehmen; Gaststätten, Restaurants und Hotels trifft es Tymister zufolge am stärksten mit einem kompletten Stillstand. Auch viele Händler und Dienstleister wie Friseure, Textilreinigungen und Reisebüros, aber auch Zahnärzte, Physiotherapeuten oder Dermatologen seien erstmals von Kurzarbeit betroffen.

Arbeitslosigkeit wächst deutlich

„Leider kann auch die Kurzarbeit nicht alle Arbeitsplätze retten. Zudem werden in der Corona-Krise weniger neue Arbeitsverträge geschlossen. In Summe führt das erwartungsgemäß zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Frühjahrsbelebung fällt dieses Jahr aus.“ Insgesamt waren 17.210 Menschen im Kreis Mettmann arbeitslos gemeldet. Das sind 2006 oder 13,2 Prozent mehr als im März. Betrachtet man den Jahresvergleich, so gibt es sogar einen Zuwachs um 2910 Frauen und Männer bzw. 20,3 Prozent. Die kreisweite Arbeitslosenquote klettert von 5,8 Prozent im März auf nunmehr 6,6; vor zwölf Monaten lag sie noch bei 5,5 Prozent.

In Velbert sind 3215 Menschen ohne Job

Vor Ort gibt es aktuell 3215 Arbeitslose – 402 mehr als im Vormonat und 627 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Velbert steigt von 6,3 auf 7,2 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Rate 5,8 Prozent.