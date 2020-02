Ein Wochenende für Kinder

Das nächste Angebot speziell für Kinder gibt es bereits am kommenden Sonntag, 16. Februar, von 14 bis 17 Uhr im Emka-Sportzentrum. Dort findet die Große Kinder-Prunksitzung des Vereins für Velberter Kinder statt. Spezielle Angebote wie dieses sind auch auf www.velbert-events.de zusammengefasst, dort unter dem Button „für Kinder“.

Ebenfalls am Sonntag, ab 14.30 Uhr, steigt in der Glocke, Tönisheider Straße 8, die Kinderkarnevals-Party der katholischen Gemeinde. Karten zum Preis von 1.50 Euro gibt’s an der Kasse.