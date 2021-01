Ein Wohnmobildinner lockt viele Fans nach Niederberg

Velbert. Mit seinem Wohnmobil ins Restaurant fahren, um sich Essen in die mobilen vier Wände liefern zu lassen: Das kommt gut an in Velbert.

Von weit her kommen Wohnmobilfreunde aus der Umgebung gefahren zu Dietrich Strümpfel und seinem Landgasthaus Bibelskirch in Wülfrath. Wohnmobile und Anhänger unter anderem aus Düsseldorf, Hagen und dem Hochsauerlandkreis stehen auf den ausgewiesenen Parkplätzen vor dem Gasthaus. Denn hier wartet was ganz Besonderes auf sie: Ein Wohnmobil Dinner. Vor einem Jahr wäre die Idee wahrscheinlich noch völlig absurd gewesen: Mit seinem Wohnmobil ins Restaurant fahren, um sich sein Essen in die eigenen, mobilen vier Wände liefern zu lassen. Doch so ändern sich die Zeiten.

Den Einfall hatte der Inhaber des Gasthauses schon länger. „Im ersten Lockdown hatten wir komplett geschlossen.“ Im November waren Idee und Design dann innerhalb von ein paar Tagen umgesetzt. Nach dem der WDR Strümpfels Idee online geteilt hat, war der Andrang groß. „Mein Telefon stand nicht mehr still“, erzählt er. Erst waren es nur ein dutzend Gäste am Tag, mittlerweile sind es mehr als doppelt so viele gleichzeitig. Zwar war die Aktion mit dem Ordnungsamt abgesprochen, doch nach kurzer Zeit fiel auf, dass doch hier auch die 50-Meter-Beschränkung für den Außerhaus-Verkauf gelten müsste. Nach Absprache mit dem Land fand Strümpfel dann heraus: „Ein Wohnmobil hat ein Wohnrecht. Das ist also wie eine Lieferung an die Haustür.“ So kommt es auch, dass der Gastgeber eine Bedingung an seine Gäste stellt. „Die Fahrzeuge müssen offiziell als Wohnmobil mit Wohnrecht eingetragen sein.“ Nach dem dann endlich alle bürokratischen Hürden überwunden sind, kann es losgehen.

Bestellung und Lieferung weitestgehend kontaktlos

Das Restaurantbesuch im Wohnmobil läuft weitestgehend kontaktlos ab. „Alles wird über WhatsApp organisiert“, erklärt der Chef. Nach der Buchung und der Einweisung auf einen der Parkplätze erhalten die Besucher eine kleine Begrüßungsbox mit Tischdeko und ein paar Infos. Anschließend kann das gewünschte Essen online bestellt werden und wird vom Personal in einer Kiste bis an die Wohnmobiltür gebracht.

Die Gäste zeigen sich begeistert. Martina und Michael Elsberger sind sogar extra aus Erkelenz gekommen. „Wir sind mittlerweile schon zum dritten Mal hier“, erzählt Michael Elsberger. „Es hat einen gewissen Charme – mit Liebe gemacht“, schwärmt seine Ehefrau Martina. Beide freuen sich über die Möglichkeiten, die sich auch mal wieder ergeben und sind froh ein bisschen raus zu kommen. „Es ist einfach wichtig, dass gewisse Dinge wieder so einigermaßen normal stattfinden können“, ergänzt sie.

Über 700 Gastronomen haben Idee übernommen

Längst ist Strümpfel nicht mehr der einzige der dieses Konzept anbietet. „Aber das Original“, lacht er ziemlich stolz. haben seine Idee übernommen. „Das finde ich sehr gut“, erzählt der Betreiber. Auf Facebook hat sich eine Gruppe mit mittlerweile fast 30.000 Mitgliedern gegründet. Die Community und das Interesse sind also ziemlich groß. „Am Wochenende sind wir schon wieder ausgebucht“, stellt der Strümpfel bei einem Blick auf sein Handy fest.

Vorerst wird die Aktion bis März gehen. In diesen Zeiten ungewöhnlich: „Ich habe sogar mehr Mitarbeiter eingesetzt als sonst.“ Ein Teil des Konzepts soll sogar fest bestehen bleiben. Fünf Stellplätze sind dauerhaft eingerichtet worden, um Fans des Wohnmobil Dinners auch nach Corona noch begeistern zu können. „Für den Sommer haben wir schon eine neue Idee.“ Ab dem neunten Mai werden die Schauterassen der Gärtnerei für ein Dinner geöffnet. Die Details sind noch in Planung.

Weitere Informationen

Eine Anmeldung beziehungsweise Reservierung zum Wohnmobil Dinner im Vorfeld ist zwingend nötig. Möglich ist diese unter 0151 50604340 – „Am liebsten über WhatsApp“, fügt der Inhaber hinzu.

Das Landgasthaus Bibelskirch ist von Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr geöffnet, die Küche öffnet um 17 Uhr. Schluss ist dann um 23 Uhr pünktlich mit Beginn des in den Corona-Regeln vorgeschriebenen Alkoholverkaufsverbots. Zu finden ist das Gasthaus an der Straße Obschwarzbach 18 in Mettmann an der Stadtgrenze zu Wülfrath.

Unmittelbar angeschlossen an das Landgasthaus ist die Gärtnerei „Der Grüne Gaumen“. Die betreibt der gelernte Gartenbau Meister Dietrich Strümpfel zusätzlich zum Landgasthaus Bibelskirch. „Frische Salate und Kräuter sind nun mal das schönste.“

