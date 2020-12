Experte für Reisen aus Neviges bietet Einkaufsservice an

Velbert Helmut Wulfhorst hat jeinen „Velberter Lieferdienst“ auf die Beine gestellt. Käufe aus Geschäften in Velbert und Umgebung möglich

Knallvolle Parkplätze vor Supermärkten, an der Metzgerei Janutta reicht die Schlange bis vor das Gemeindehaus, vorbestellte Ware kann im Zelt abgeholt werden. Einkaufen für vier Tage, und zu Weihnachten soll es auch noch etwas Besonderes sein. Dazu kommt, dass man in der Corona-Pandemie möglichst Kontakte meiden soll, wo es nur geht, und Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen besonders vorsichtig sein sollten. Was also tun? Einfach den neuen „Velberter Lieferdienst“ anrufen oder anmailen und den ganzen Stress jemandem überlassen, der gerne viel um die Ohren hat. Helmut Wulfhorst, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft Neviges und Inhaber des Nevigeser Reisebüros, nimmt geduldig jede noch so lange Liste entgegen, geht einkaufen und bringt den Festbraten und mehr persönlich nach Hause.

"Ich muss etwas zu tun haben"

„Ich werde verrückt, wenn ich nichts zu tun habe. Da bin ich ungenießbar, das will ich keinem zumuten“, sagt der umtriebige Nevigeser und muss selbst lachen. Daheim im Haushalt zu helfen, das war schnell erledigt. „Ich muss einfach etwas zu tun haben, etwas Sinnvolles.“ Sein Reisebüro liegt in der Corona-Pandemie komplett brach, in der Werbegemeinschaft kann er sich im Moment auch nicht austoben, man darf ja nichts organisieren. Kein lebendiger Adventskalender, keine Glühweinstände, Neviges steht still. Nichts für Helmut Wulfhorst.

Handel vor Ort unterstützen

Da kam ihm die Idee, den „Velberter Lieferdienst“ aufzuziehen. „Ich möchte den Einzelhandel hier vor Ort unterstützen, aber natürlich erledige ich auf Wunsch auch Besorgungen in jedem Geschäft.“ Und zwar in Velbert, Wülfrath und Wuppertal. „Ich hole auch Rezepte vom Arzt ab und löse sie in der Apotheke ein, alles kein Problem.“ Kaum wurde der neue Service im „Nevigeser Stadtboten“ publik gemacht, hagelte es schon Anfragen. Eine ältere Dame habe den neuen Lieferdienst bereits ausprobiert und sei begeistert gewesen, so Wulfhorst: „Sie sagte mir: Ich finde das toll, ich bin so unsicher. Und mein Mann fährt ja nicht mehr Auto.“ Doch auch, wer noch gut zu Fuß und auch sonst mobil sei, nehme den Service gern an. „Manche haben auch einfach keine Zeit oder Lust, sich in die Schlange zu stellen. Aber mir macht so etwas ja nichts aus.“

Zehn Prozent des Einkaufspreises

Völlig kostenlos ist der „Velberter Lieferdienst“ natürlich nicht: Pro Lieferung werden zehn Prozent des Einkaufspreises berechnet, mindestens aber zehn Euro. Denn Helmut Wulfhorst hat schließlich auch Benzinkosten, und ein kleines bisschen soll ja schon dabei herausspringen. „Ich bin da realistisch, es rechnet sich natürlich am besten, wenn ich drei bis vier Einkäufe zusammen erledigen kann.“ Ganz wichtig: Bei der Bestellung per Telefon oder auch Mail immer eine Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen, damit auch wirklich gar nichts schief gehen kann. Denn bei einer seiner ersten Einkaufstouren machte er gleich folgende Erfahrung: „Ich stand vor dem Regal, der gewünschte Landliebe Joghurt Vanille war auch da. Ich wusste jetzt nur nicht, welche Größe ich nehmen sollte. Und hab dann glatt die falsche eingekauft.“ In so einem Fall wäre ein Rückruf hilfreich gewesen.

Auf Qualität achten

Übrigens: Helmut Wulfhorst arbeitet nicht nur verlässlich die Einkaufsliste ab, er achte auch auf Qualität, wie er schmunzelnd erzählt: „Ich bin ein Meister darin, das beste Haltbarkeitsdatum herauszufischen. Meine Frau holt auch schon mal einfach etwas aus dem Regal, das kommt bei mir nicht in Frage.“

Velbert, Wülfrath oder Wuppertal

Auch, wer in einem Geschäft in Velbert, Wülfrath oder Wuppertal etwas bestellt hat, kann den „Velberter Lieferdienst“ nutzen: „Ich hole die Sachen ab und bringe sie nach Hause.“ Dass er dabei, je nach Lage des Geschäftes, auch mal ganz schön viel durch die Gegend „juckelt“, macht Helmut Wulfhorst nichts aus. „Ich weiß, das ist erstmal eine neue Herausforderung. Aber alles besser als untätig zu Hause zu sitzen.“ Wie lange er den Service anbietet, hängt von einem von der Nachfrage ab und auch davon, wann wieder gereist werden darf und sein Geschäft Fahrt aufnimmt. „Ich glaube nicht, dass wir im Januar oder Februar schon über den Berg sind.“ Weitere Berichte aus Velbert finden Sie hier.

Infos

Wer den „Velberter Lieferdienst“ in Anspruch nehmen möchte: Ab 8 Uhr ist Helmut Wulfhorst unter Tel 02053/50 11 084 zu erreichen. Man kann auch eine Mail schreiben: bestellen@velberter-lieferdienst.de.

Der Service kostet zehn Prozent des Einkaufspreises, mindestens aber zehn Euro. Wenn sich die Aufträge zu sehr knubbeln, wird eventuell erst am nächsten Tag ausgeliefert.