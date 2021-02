Firma Etec aus Neviges bringt Licht und mehr ins Haus

Neviges Der Familienbetrieb Etec aus Tönisheide versorgt Betriebe und Privathaushalte mit Elektronik. Der Großteil sind Geschäftskunden.

Sie setzen Obst und Gemüse in Supermärkten ins rechte Licht, sorgen für genügend Steckdosen in Büros, machen Alarmanlagen flott und Wohnzimmer gemütlich. Kurzum: Die Mitarbeiter der Firma Etec, Elektrotechnische Anlagen GmbH aus Tönisheide, installieren all das, was das Leben daheim und am Arbeitsplatz angenehm macht. Und das auch in der Corona-Pandemie mit Erfolg. "Bisher sind wir gut durch die Krise gekommen, die Auftragslage ist gut. Wir haben viel zu tun", sagt Oliver Schneppensief, Geschäftsführer und Junior-Chef. Wenn Sie weitere Nachrichten aus Neviges, Langenberg und Velbert lesen möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter.

1992 Umzug nach Tönisheide

Der 33-Jährige führt das Familienunternehmen in zweiter Generation. 1979 haben sein Onkel Wilfried Verschregen und sein Vater Volker Schneppensief die Firma gemeinsam gegründet, damals saß der Betrieb noch in der Friedrichstraße in Velbert-Mitte. 1992 dann der Umzug ins Gewerbegebiet Tönisheide in das moderne Gebäude in der Straße Auf'm Angst. Der Onkel ging in Pension, Vater Volker ist als Senior-Chef noch mit an Bord. Und Sohn Oliver hat es keine Sekunde bereut, mit 20 Jahren seinen Meister gemacht zu haben. "Tja, seitdem bin ich hier", sagt er lächelnd. Gut gefüllte Auftragsbücher, zufriedene Mitarbeiter, was will man mehr. "Ein Viertel unserer Belegschaft ist schon 20 Jahre bei uns beschäftigt", sagt der Junior-Chef, der unter anderem für die Personalführung zuständig ist.

Viele Geschäftskunden

Die Kundschaft sitzt im Umkreis von 60 Kilometern, der Großteil seien Geschäftskunden, man arbeite nur etwa zu zehn Prozent in Privathaushalten, so Schneppensief. Grob gesagt gibt es in dem Familienunternehmen zwei Kerngeschäfte. "Zum einen eben die typischen Elektro-Installationen in Geschäfts- und Privathäusern. Wir machen alles, was man benötigt, um ein Büro zu installieren." Der zweite große Zweig sei die Automatisierungstechnik, also Schaltschrankbau nebst der zugehörigen Steuerungstechnik.

Aufträge im Umkreis von 60 Kilometern

Erst kürzlich richtete Etec ein 6000 Quadratmeter großes Bürogebäude in Düsseldorf komplett ein, inklusive Alarmanlage und Beleuchtung. In Velbert gibt's auch einiges zu tun: So freue man sich, im neuen Rewe-Supermarkt am Kostenberg die komplette Lichtinstallation zu übernehmen. Und auch im neuen Schloss- und Beschlägemuseum sorgt Etec dafür, dass die Ausstellungsstücke gut zur Geltung kommen. Oliver Schneppensief: "Wir würden uns auch gern vergrößern, aber dafür fehlen uns qualifizierte Leute. Daher bilden wir auch aus und wir möchten natürlich am liebsten, dass die Leute dann auch hierbleiben."

Die Stimmung ist heiter

Ein Blick in die Lagerhalle. Bis zur Decke nichts als Kabel, in den Regalen große und kleine Fächer mit Klemmen, Schellen, Steckdosen. Monteur Sven Dorgelo steht gerade auf einer Leiter, greift nach einem passenden Kabel. Die zeitaufwändige Inventur hat man zum Glück hinter sich, rund drei Wochen dauert es immer, bis all die kleinen Einzeltele gezählt und gewogen sind. Was auffällt: Auch hier in der Halle herrscht eine heiter-gelassene Stimmung.

Und was macht Oliver Schneppensief, wenn er gerade mal nicht die Firma auf Erfolgskurs hält? Der Geschäftsführer lächelt und zeigt auf die Fotos in seinem Büro. "Wenn Sie Hobbys meinen: Das ist meine liebste Beschäftigung." Tochter Paulina (3) hält ihn und Ehefrau Jenny ordentlich auf Trab. Und ist der Hauptgrund für Oliver Schneppensiefs gute Laune.

Die Firma Etec, Auf'm Angst 2, beschäftigt 100 Mitarbeiter und hat zwei Azubis. Wer Interesse an einem Ausbildungsplatz hat, kann sich auf der Homepage bewerben. Entsprechende Informationen gibt es auf www.etecgmbh.de.