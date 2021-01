Fitness-Studios in Neviges bieten auch im Lockdown Programm

Neviges. Die einen lassen Zuhause turnen, andere halten Video-Sprechstunden. Warum Velberter Fitness-Studios im Lockdown verschieden agieren.

Den Couchtisch zur Seite schieben, die Matte ausrollen, auf den Rücken legen und langsam hoch mit dem Oberkörper, bis der Bauch brennt -- es heißt ja schließlich ran an den Speck. Dabei auch den Bildschirm oder das Handy nicht aus den Augen lassen, denn der Kursleiter zeigt genau, was man tun oder lassen soll im heimischen Wohnzimmer. Im Fitness-Studio ViT des ASV Tönisheide am Günter-Kratz-Weg 1 bleiben die Mitglieder auch dann in Form, wenn das Studio wie alle Sporteinrichtungen zur Eindämmung der Pandemie bis Ende Januar geschlossen bleibt, so die Verordnung von Bund und Ländern. Das Video-Programm "Zoom" macht aktives Mitmachen möglich. Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert, Neviges und Langenberg verpassen? Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.

Wunsch nach Training per Zoom

Dabei wählen sich die Sportfreunde in ein Programm ein und machen mit bei "Rückenfit", "Yoga", und "Pilates". Der Leiter indes macht von Daheim aus die Übungen vor, korrigiert und motiviert. "Das hatten sich die Kunden so gewünscht, und dem sind wir jetzt gern nach gekommen. Wir hatten ja im ersten Lockdown schon Videos zu unseren Kursen zur Verfügung gestellt, jetzt machen wir das ganze live", sagt Sven Timmermann, sportlicher Leiter des ViT Studios. Das Fitness-Studio, das während der Zwangsschließung umfassend renoviert wurde, gehört zum ASV Tönisheide. Hier kann sich aber auch jeder anmelden, der kein ASV-Mitglied ist.

Hilfe nach Krankheit oder Unfall

Einen anderen Weg, mit den Mitgliedern Kontakt zu halten, Wer hier fit werden oder auch bleiben will, der hat oft eine Krankheit oder einen schweren Unfall überstanden oder möchte orthopädische Probleme in den Griff bekommen. "Allgemeine Mitmach-Kurse, das passt nicht zu unserem Profil", sagt Jürgen Kinnen, seit 20 Jahren Geschäftsführer der beliebten Einrichtung an der Siebeneicker Straße.

Individuelles Training

Dabei hatte sich das Gesundheitspark-Team durchaus Gedanken gemacht, einen Teil des Programms eventuell über Video bzw Zoom anzubieten. "Wir hatten darüber kürzlich in einer Sitzung beraten, es dann aber verworfen. Bei uns ist das individuelle Training ganz wichtig. Wenn man nicht jeden einzelnen korrigiert, kann bei falsch ausgeführten Übungen mehr kaputt gehen als gewonnen werden", gibt Diplom-Sportlehrer Bernhard Isenberg zu bedenken. Außerdem liege der Schwerpunkt im Gesundheitspark - auch wenn es diverse Kurse gebe - eher auf der gezielten Stärkung und Kräftigung durch Geräte-Training.

Kontakt auch per Telefon

Auf eine gute Kommunikation muss hier aber niemand verzichten. Es gibt Video-Sprechstunden sowie Video-Botschaften, auf denen Jürgen Kinnen gezielt gute Laune verbreitet. "Da liest man mal ein Gedicht oder erzählt einen Witz, ist ja sonst schon alles traurig genug." Auch greife er bei älteren Stammkunden einfach mal zum Telefon um zu hören, ob alles klar sei. Und vor Weihnachten konnten sich alle Studio-Mitglieder auf dem Parkplatz liebevoll zusammengestellte Weihnachtstüte abholen. "Die größte Freude für die Leute war, dass sie sich wieder mal auf Abstand gesehen haben." Denn den Stammkunden fehle vor allem der Kontakt untereinander, die familiäre Atmosphäre. Dass hier einiges anders läuft als in gewöhnlichen Fitness-Studios, erfuhr auch Martin Sträßer, CDU-Landtagsabgeordneter für Velbert, Wülfrath und Teile von Mettmann. Er hatte den Gesundheitspark besucht, um sich im erneuten Lockdown ein Bild von der Branche zu machen.

Wichtige Sturz-Prophylaxe

Bei der Gelegenheit hatte Geschäftsführer Jürgen Kinnen auch betont, wie wichtig gerade für sein Klientel der regelmäßige Besuch im Studio sei: "Wir sind keine Muckibude. Es geht viel um Schmerzreduktion und Mobilitätsgewinn, systematisches Herz-Kreislauf-Training sowie Sturz-Prophylaxe bei älteren Menschen." Studios wie der Gesundheitspark seien in der Pandemie nicht "Teil des Problems, sondern eher Teil der Lösung", so Kinnen im Gespräch mit dem Politiker. Martin Sträßer zeigte großes Verständnis für die Kritik an der verordneten Schließung, wies aber dennoch auf die Notwendigkeit dieses erneuten Lockdowns hin: "Es ist zwar für viele eine Zumutung, aber bei steigenden Infektionszahlen hat der Schutz der Schwächsten und Verwundbarsten in unserer Gesellschaft absolute Priorität. Es geht nur noch um Kontaktvermeidung. Das trifft dann auch Fitness- und Gesundheitsstudios.“

Informationen zu den Zoom-Kursen bei ViT gibt's auf der Homepage www.vit-toenisheide.de. Dort steht auch genau beschrieben, wie man sich hineinwählt. Videos kann man sich hier ebenfalls ansehen. Auskunft auch telefonisch unter 02053 425 338. Der Gesundheitspark Neviges hat seine Videobotschaften und weitere Informationen ebenfalls auf der Homepage www.gesundheitsparkneviges.de gesammelt. Näheres auch am Telefon unter 02053 49 32 42.