Flüchtlingshilfe unter Corona-Bedingungen

Velbert-Mitte. Türen der Flüchtlingshilfe stehen trotz verschärfter Corona-Maßnahmen offen. In Velbert beraten Dörte Frisch und Kollegen persönlich

So ruhig wie dieser Tage war es in den Räumen der Flüchtlingshilfe an der Talstraße vor Ausbruch der Pandemie selten. Kinder tobten mit den gespendeten Spielsachen, blätterten in Bücher aus dem Regal im Wartezimmer, während die Erwachsenen sich unterhielten. Doch nun stehen die Stühle an die Wand des großen Raums gelehnt und an dem Tisch in der Mitte finden maximal vier Personen Platz. Die Mitte des Tisches ist von einer großen Plexiglasscheibe unterteilt.

Beratung auf Abstand

„Bei der Beratung von Geflüchteten sind wir nach wie vor auf Präsenzgespräche angewiesen“, erläutert die Leiterin der Flüchtlingshilfe, Dörte Frisch, und fährt fort: „Häufig gibt es sprachliche Barrieren, die zum Beispiel mit Gestiken überwunden werden können“. Neben der telefonischen Beratung bietet der Verein deswegen auch persönlich Beratungstermine an.

Diese erfolgen nach einer Terminvereinbarung in den Niederlassungen in Velbert, Langenfeld oder Ratingen. Die Hilfesuchenden können nun nicht mehr in dem ehemaligen Wartezimmer auf das Gespräch warten, sondern müssen pünktlich zum Termin kommen oder draußen warten, um die Abstandsregelungen einhalten zu können. „Im Sommer warteten unsere Kundinnen und Kunden im Garten, doch nun ist es dafür zu kalt. Um alle Gespräche pünktlich wahrnehmen zu können, habe wir einen eng getakteten Beratungsplan“, sagt Dörte Frisch.

Erkrankungen in Unterkunft in Ratingen

, in der die Flüchtlingshilfe auch eine Niederlassung hat, mussten mehr als 60 Menschen in Quarantäne. „Auch unter den Geflüchteten gibt es einige Menschen, die sich nicht an die Maskenpflicht oder Abstandsregelungen halten“, sagt Frisch.

Sie sieht die Unterbringungsleitung in der Verantwortung: „Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen von dieser Seite aus aufgeklärt werden und die Leitung muss das Befolgen der Maßnahmen sicherstellen.“ Jedoch gibt es auch viele Geflüchtete, die sich an die Regelungen halten und in Sorge über das Verhalten ihrer Mitmenschen sind.

Juristische Rückendeckung für Geflüchtete

gründete den Verein Flüchtlingshilfe und das Projekt Deutsch Lernen in Velbert, um Geflüchteten bei rechtlichen Angelegenheiten juristische Hilfe leisten zu können. Seit 2014 berät Frisch die Hilfesuchenden hauptberuflich. „Unser Team wächst stetig und setzt sich aus verschiedensten Menschen zusammen“, betont die Juristin. Die Beraterinnen und Berater kommen aus unterschiedlichen beruflichen Bereichen, so dass es für jeden Fachbereich Zuständige gibt. Die Ärztin Malika Isovera berät zum Beispiel Geflüchtete zu ihrer medizinischen Versorgung.

Impfregelung für Asylsuchende

„Menschen, die in Sammelunterkünften wohnen, zählen zu der dritten Impfkategorie“, betont Dörte Frisch. Häufig sind die Räume in den Einrichtungen begrenzt, so dass das Abstandhalten erschwert wird. Deswegen ist das Impfen der Menschen seitens der Regierung hoch priorisiert, um Infektionsherden entgegen zu wirken. „Vor kurzem habe ich für meine Mutter einen Impftermin gemacht“, erzählt Frisch und fährt fort: „Für digitale Laien sehe ich hier definitiv Hürden – auch bürokratische“. Jedoch bereitet sich die Vereinsgründerin auch darauf vor, die Geflüchteten bei der Terminvergabe zu unterstützen.

