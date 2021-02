Gastro-Führer "Feinschmecker" lobt Haus Stemberg in Velbert

Neviges Das Sternerestaurant rangiert unter den 500 besten Lokalen in Deutschland. Vier-Gang-Menü am Valentinstag zum Mitnehmen

Auszeichnungen in Gastro-Führern sind für Sternekoch Sascha Stemberg keine Seltenheit. Doch dieses Lob im neuen "Feinschmecker", der die besten 500 Restaurants Deutschlands auszeichnet, sei gerade jetzt schon etwas besonderes, meint sein Vater, der Senior-Chef Walter Stemberg: "Das ist eine schöne Bestätigung und tolle Auszeichnung für das ganze Team. Das motiviert, so etwas können wir in Zeiten wie diesen gut gebrauchen." Zwar gehe "Stemmi's Take Away", der Liefer- und Abholdienst, wie die Feuerwehr, aber natürlich leidet auch das Haus Stemberg unter der von Bund und Ländern verordneten Schließung zur Eindämmung der Pandemie. Sie möchten keine Nachrichten aus Neviges, Langenberg und Velbert verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter.

Gourmetküche und Gasthausklassiker

Zurück zum "Feinschmecker". Der hebt unter anderem hervor, dass in dem Sternerestaurant an der Kuhlendahler Straße "Gasthausklassiker und Gourmetküche auf Augenhöhe rangieren", also das von Walter Stemberg ins Leben gerufene Modell "Zwei Kuchen unter einem Dach." Unter anderem hat es der Jury die "wunderbare Blutwurst nach altem Hausrezept" angetan sowie der "Kabeljau Finkenwerder Art". Als Fazit schreibt der "Feinschmecker": "Souveräne Empathie und erstklassige Stimmung mit dem Gast im Mittelpunkt - das absolute Wohlfühlerlebnis." Was die Familie Stemberg besonders freut: Auch ein ehemaliger Auszubildender hat es mit seinem Düsseldorfer Lokal "Zweierlei" unter die 500 besten Häuser Deutschlands geschafft. "Der Feinschmecker" stellt fest, dass man hier die Ausbildung durch das Haus Stemberg gut merke.

Menü zum Valentinstag

All das hebt die Laune an der Kuhlendahler Straße. Das Team hat aber auch gar keine Zeit zum Trübsal blasen, dafür sorgt schon der Junior-Chef: Sascha Stemberg denkt sich neben der Mitnahme-Karte ständig etwas Neues aus. Wenn Verliebte am Valentinstag, also dem 14. Februar, schon nicht schön essen gehen können, sollen sie wenigstens zu Hause ein Vier-Gang-Menü genießen: Nur noch das Krustentier-Cremesüppchen mit Kokos und Curry Süppchen aufwärmen, mit dem dazu gehörigen Wein anstoßen und sich dann tief in die Augen sehen. Walter Stemberg: "Man muss den Leuten jetzt eine Freude machen, muss ja irgendwie weitergehen."

Weitere Infos auf der Homepage www.haus-stemberg.de. Bestellungen auch am Telefon ab 12 Uhr unter 02053/5649.