Gericht Velbert arbeitet unter verschärftem Corona-Schutz

Velbert. Sind Verhandlungen nicht zu verschieben, finden sie statt. Dazu gibt es online und im Eingangsbereich jede Menge Infomaterial.

Verschärfter Schutz vor dem Coronavirus im so genannten Lockdown und trotzdem sichere Gerichtsurteile und rechtliche Entscheidungen für Bürgerinnen und Bürger, die sie brauchen - diese Gratwanderung muss derzeit das Amtsgericht in der Velberter Innenstadt leisten. Die Richterinnen und Richter sind zuständig für rechtliche Angelegenheiten in Heiligenhaus und Velbert. "Der Sitzungsbetrieb ist derzeit stark eingeschränkt", sagt der Direktor des Gerichts, Richter Dr. Stephan Katerlöh, "aber die Funktionsfähigkeit des Gerichts ist erhalten."

Unnötige Kontakte vermeiden

Die hat wegen hoher Infektionszahlen landesweit ihren Betrieb eingeschränkt, mindestens bis Mitte Februar. Ziel ist, unnötige Kontakte zu vermeiden - intern aber auch zu Besucherinnen und Besuchern. Verhandlungen gibt es nur, wenn Aufschub unmöglich wäre oder nicht verantwortet werden könnte. Für Velbert trifft das zum Beispiel zu, wenn Verjährung droht, bei Familienprozessen um Kindeswohlgefährdung oder in Strafprozessen, bei denen Angeklagte in Untersuchungshaft sitzen.

Richter entscheiden über Aufschub

Entscheiden über Aufschub oder nicht müssen die jeweiligen Richterinnen und Richter unabhängig, erläutert Katerlöh: "Das geht verfassungsrechtlich nicht anders und ich finde das auch richtig. Man kann keinen Katalog aufstellen, welche Art Prozess aufgeschoben werden darf. Wenn ein Eigentümer zwei Wohnungen hat und ein Mieter zahlt ein Jahr lang keine Miete, dann kann das existenzgefährdend werden." Dann werde womöglich eine Räumungsklage unaufschiebbar. Und ja: Die Bearbeitung eines Verkehrsunfalls könne nun länger dauern, als sonst.

Bürgerinnen und Bürger sollen so weit wie möglich schriftlich regeln. Informationen stehen im Internet, Formulare und Merkblätter stellt das Gericht zusätzlich am Eingang bereit. Wenn persönliches Erscheinen unvermeidbar ist, gibt es einen Termin. Das geht im Amtsgericht Velbert für eine handvoll häufiger Anliegen sogar bereits über ein landesweites Internetportal unter der Adresse Justiztermine.NRW. In begründeten Ausnahmen sind wie an jedem Gericht Eilentscheidungen gesichert.

Genug Platz im Gerichtssaal

Wer das Gerichtsgebäude an der Nedderstraße besucht, wird an der Pforte nach seinem Termin befragt. Wer einen hat, den schicken die Wachtmeisterinnen und Wachtmeister überwiegend nach links weiter in den Saaltrakt. "Wir haben das Glück, schon ein etwas älteres Gebäude zu haben, mit größeren Sälen. In den Schöffengerichtssaal passen normalerweise 100 Personen. Da hat man jetzt nicht nur 1,5 Meter Platz, sondern eher fünf Meter." Mit diesen Vorkehrungen bleiben die Besuchenden auf das Erdgeschoss des Amtsgerichts beschränkt.

Keine Häftlinge entlassen

Eine weitere Änderung gibt es im Bereich der Justiz inzwischen übrigens nicht mehr: Anders als in der ersten Welle der Coronavirus-Pandemie im Frühjahr 2020 entlassen die Behörden derzeit keine Strafgefangenen vorübergehend aus der Haft. Es sind derzeit weiter mehr als 1000 Haftplätze mehr frei als sonst um diese Jahreszeit, informierte das Justizministerium den Landtag. Damit könnten bei einem Virusausbruch hinter Gittern Infizierte ausreichend isoliert werden.

Infobox

Durchs Internet zum Recht

Das Amtsgericht informiert auf seiner Homepage im Internet zu allen Abläufen während des so genannten Lockdowns: https://www.ag-velbert.nrw.de/.

Termine online gibt es für Kirchenaustritte, Abgabe von Testamenten, zur Verwahrung und Einsichtnahme in Zwangsversteigerungsakten über das landesweite Online-Portal: https://justiztermine.nrw.de/.

Das auch für Velbert zuständige Arbeitsgericht Wuppertal informiert ebenfalls über seine Homepage und stellt Formulare für die häufigsten Klagen bereit: https://www.arbg-wuppertal.nrw.de/.