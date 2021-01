Glocken-Treff-Team plant neue Projekte für Senioren

Neviges Zurzeit ruht das Programm im Glocken-Treff. Aber nach der Wieder-Öffnung können sich Senioren auf tolle Neuigkeiten freuen

Sie sind weiterhin für ihre Senioren da, auch wenn es zurzeit im Glocken-Treff an der Tönisheider Straße 8 kein Programm gibt. haben die ganze Woche über am Telefon ein offenes Ohr für ihre Schützlinge. Und so sehr die beiden ihre "Oldies" vermissen, so groß ist die Sehnsucht seinerseits bei den Senioren. Aber, so viel sei hier schon mal verraten: Wenn der Treff wieder seinen normalen Betrieb aufnehmen kann, dürfen sich die Besucher auf tolle neue Projekte freuen. Zurzeit geht es vor allem darum, Kontakt zu halten, auch mal zu trösten, Mut zu machen auf bessere Zeiten.

Team geht auch einkaufen

"Wir haben viele Anrufe von Leuten, die einsam sind. Dann nehmen wir uns auch immer viel Zeit", sagt Glocken-Treff-Leiterin Julia Schneider und fügt liebevoll hinzu. "Das sind doch unsere Schäfchen, die sind uns ans Herz gewachsen, die fehlen uns unheimlich." Und die "Oldies", oft alleinstehend, vermissen ihr Gedächtnistraining, die lustige Kaffeerunde, den Spielenachmittag. "Der Gesprächsbedarf ist groß, viele wollen einfach mal ein bisschen quatschen. Denn die meisten sind ja von sich aus so vernünftig und bleiben in diesen Zeiten zuhause." Da ist das Telefon ein wahrer Segen. Doch das Glocken-Treff-Team muntert nicht nur auf, sondern lässt, wenn es nötig ist, den guten Worten auch Taten folgen. "Wir fragen immer, ob die Leute ganz konkret Hilfe brauchen und gehen auch schon mal einkaufen." Sie möchten keine Nachrichten aus Neviges, Velbert und Langenberg verpassen? Dann abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter.

Zwei spannende Projekte

Und schon jetzt freuen sich Julia Schneider und Corinna Kinnen darauf, wieder richtig loslegen zu können. Für das Frühjahr stehen, ganz abgesehen vom normalen Programm mit Kursen und Vorträgen, zwei neue, spannende Projekte an. Wann genau der Startschuss dafür fällt, steht angesichts der immer noch viel zu hohen Infektionszahlen im Moment noch in den Sternen. "Uns juckt es in den Fingern, wir wollen unbedingt wieder aktiv werden", so Julia Schneider.

Kooperation mit der Kita

"Von 0 auf 100 – Jung und Alt blicken auf das Leben“, heißt das erste Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem katholischen Kindergarten auf die Beine gestellt wird. An vier Terminen erzählen Senioren und Kita-Vorschulkinder gemeinsam im Glocken-Treff ihre Lebensgeschichte auf ganz besondere Weise: Mit Fotos, selbstgemalten Bildern und eigenen Texten, das alles unter der fachlichen Anleitung der Kunstpädagogin Frau Irina Wischoff. Die Bildtafeln werden anschließend im Glockensaal ausgestellt, gemeinsam mit der Ausstellung „ 100 Jahre leben“ des Diözesan-Caritasverbandes. Nach bisherigem Plan soll "Von 0 auf 100" am 27. April starten, die Ausstellung ist für den 9. Mai angedacht.

Gemeinsam ein Beet gestalten

Raus an die frische Luft, möglichst viel Freizeit draußen verbringen, das ist in Zeiten der Pandemie wichtiger denn je. Der Glocken-Treff hat sich bei seinem zweiten Projekt „Jahreszeiten im Quartier erleben“! den aktuellen Gegebenheiten angepasst: Am Fuße des Kreuzberges, so erzählen Julia Schneider und Corinna Kinnen, können Senioren sich auf einem Beet gärtnerisch so richtig austoben. Und nicht nur das: Zu Beginn jeder neuen Jahreszeit gibt es an dem Beet Veranstaltungen, da wird gesungen, werden Geschichten erzählt, immer passend zur Jahreszeit. Der Weg zu dem Beet, das die Gemeinde dem Glocken-Treff zur Verfügung stellt, ist barrierefrei, es gibt auch genügend Bänke zum ausruhen. Vier Termine und Themen sind geplant. Am 25. März soll mit "Frühlingserwachen" der Startschuss fallen, weiter geht es am 1. Juli mit "Blumen, das Lächeln der Erde", am 2. September heißt es "Erntedank" und am 4. November "Winter-Zeit der Vorsorge."

Zur Information: Zu beiden Projekten kann man sich unter der Telefonnummer 02053 5341 informieren und bei Bedarf auch anmelden. Ein persönlicher Besuch im Glocken-Treff ist zurzeit nach dem Beschluss von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich.Wer einfach mal reden möchte oder Kummer hat: Julia Schneider und Corinna Kinnen sind von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr erreichbar unter 02053 5341.