Grüner Zoo Wuppertal öffnet mit Corona-Sicherheitskonzept

Gute Nachricht für alle Tierfreunde: Der Grüne Zoo Wuppertal öffnet am Montag, 18. Mai, wieder seine Pforten. Allerdings: Spontane Zoobesuche sind vorerst nicht möglich, man muss sich online anmelden. Diese Vorschrift gilt für jeden, auch für die Besitzer von Jahreskarten. Die Anmeldung ist ein Mosaikstein des Sicherheits- und Infektionsschutzkonzeptes, das der Grüne Zoo erarbeitet hat.

So ändert sich unter anderem die Öffnungszeit: Von 9 bis 18 Uhr dürfen sich zeitgleich höchstens 1000 Besucher im Zoo aufhalten. Um die Besucherzahl genau steuern zu können, ist für den Zoobesuch eine Anmeldung über ein eigens dafür eingerichtetes Online-Ticketing-System erforderlich. Dort kann man sich für einen festen Tag und ein bestimmtes Zeitfenster anmelden. Die Zeitfenster regeln dann den Einlass in den Zoo: Einmal von 9 bis 13 Uhr, eine zweite Schicht wird ab ab 14 Uhr angeboten.

Es gibt einige „Einbahnstraßen“

Auch Pinguine gehören zu den Lieblingen der Besucher im Grünen Zoo Wuppertal. Foto: Barbara Scheer/Grüner Zoo Wuppertal

Auch Tageskarten können ausschließlich über das Online-Ticketing erworben werden. Achtung: Anmelden müssen sich auch Inhaber von Jahreskarten, Mitglieder des Zoo-Vereins oder Besitzer von Freikarten oder anderen Ermäßigungskarten für den Grünen Zoo, wie zum Beispiel der Ruhr Top Card. Also: In den Zoo kommt nur, wer sich mit einem festen Datum und Zeitfenster anmeldet. Durch diese Regelung sollen längere Warteschlangen am Eingang verhindert werden. Innerhalb des Zoos können sich die Besucher dann weitgehend frei bewegen, es muss natürlich immer der nötige Abstand eingehalten werden. Die Tierhäuser inklusive der neuen Freifluganlage Aralandia bleiben bis auf das Elefantenhaus allerdings bis auf Weiteres geschlossen. Zudem muss man sich darauf einstellen, dass man einige Wegen nur in einer Richtung laufen kann. Durch die „Einbahnstraßen“ solle verhindert werden, dass sich Besucher direkt entgegenkommen.

Spielplätze sind geöffnet

Die Spielplätze werden geöffnet, der Grüne Zoo setzt hier auf ein verantwortungsvolles Verhalten seiner Gäste. Einlassbeschränkungen gibt es auch bei den Toiletten. Schaufütterungen, Führungen oder sonstige Veranstaltungen bietet der Zoo im Moment nicht an. Die Kioske und die Gastronomie sind ab dem 18. Mai geöffnet, teilweise jedoch zu abweichenden Zeiten. Und: Eis, Getränke und Snacks und ein paar Imbisse gibt es ausschließlich zum Mitnehmen.

Auch zum Testlauf anmelden

Mit zwei Testläufen am Donnerstag, 14. Mai, und Freitag, 15. Mai, will der Grüne Zoo ausprobieren, ob das Konzept greift und herausfinden, wo es eventuell hakt. Dabei können jedoch ausschließlich Inhaber von Jahreskarten oder Mitglieder des Zoo-Vereins teilnehmen. Auch hierzu muss man sich über das Online-Ticketing-System mit einem festen Datum anmelden und dabei ein Zeitfenster angeben. Zusätzlich zu der Bestätigung der Online-Anmeldung müssen am Zooeingang Jahreskarte oder Mitgliedsausweis bereitgehalten werden. Ab dem 18, Mai freut sich der Grüne Zoo dann auf alle Besucher.

Weitere Informationen und der Zugang zur Online-Anmeldung gibt es im Netz auf www.zoo-wuppertal.de